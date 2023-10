Würdet ihr für mehr Gehalt ins Ausland gehen?

Bozen – Es ist bekannt: In Südtirol sind die Löhne im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten eher mickrig. Erst kürzlich sind wir in einer Vergleichsstudie abgerutscht. In Mailand verdienen Arbeitnehmer mehr als in Südtirol.

Da ist es durchaus reizvoll, die eigene Arbeitskraft dort einzubringen, wo die Löhne teils deutlich höher sind. Das ist zumeist im Ausland.

In Nordeuropa wird – oft bei geringeren Lebenshaltungskosten – monatlich mehr Geld auf das Konto überwiesen.

Auch Saudi-Arabien und die Golfstaaten werben gerade mit viel Geld medizinisches Personal aus Europa ab. 7.000 bis 20.000 Euro monatlich im Geldbeutel: Das hat bereits Hunderte von italienischen Ärzten und Krankenpflegern an den “Golf” gezogen.

Doch nicht jeder wagt einen so drastischen Schritt und wechselt Ort und Kulturkreis.

