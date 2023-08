Würdet ihr heute ein E-Auto kaufen?

Bozen – Der EU-Automarkt erholt sich: Im Juni stiegen die Neuzulassungen um 17,8 Prozent auf eine Million Fahrzeuge. Laut dem europäischen Herstellerverband ACEA legten erneut Elektroautos zu, die mit einem Marktanteil von 15,1 Prozent erstmals vor Dieselautos lagen, die auf 13,4 Prozent kamen.

Rein batteriegetriebene Fahrzeuge lagen damit in der Beliebtheit an dritter Stelle hinter Benzinern mit einem Anteil von 36,3 Prozent und Hybridautos, die beide Antriebsarten verbinden, mit 24,3 Prozent. Die Elektromobilität wird also langsam massentauglich.

Wie steht ihr dazu: Würdet ihr ein E-Auto kaufen, wenn ihr heute vor der Wahl stündet? Gebt jetzt eure Meinung ab!