130 verletzte Wildvögel wieder in die Freiheit entlassen

Von: mk

Dorf Tirol – Das private Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol, betrieben von der Falcon OHG, widmet sich seit 26 Jahren der Pflege verletzter und hilfloser Wildvögel. Nach erfolgreicher Genesung werden die Tiere unter behördlicher Aufsicht wieder in die Freiheit entlassen. Das Zentrum, gelegen auf dem Burghügel von Schloss Tirol, ist täglich außer montags von 10.30 bis 17.00 Uhr für Besucher geöffnet. Flugvorführungen finden um 11.15 Uhr und 15.15 Uhr statt. Auch heuer wurde über das vergangene Jahr Bilanz gezogen.

Jahresstatistik 2023

Im Jahr 2023 wurden 199 verletzte und hilflose Wildvögel ins Pflegezentrum gebracht oder von der Bevölkerung gemeldet und abgeholt. Von diesen konnten 130 erfolgreich freigelassen werden, 68 verstarben und ein Vogel verblieb im Zentrum.

Seit der Gründung im Jahr 1998 wurden insgesamt 4.497 Wildvögel aufgenommen, wovon 3.012 Tiere wieder ausgewildert werden konnten. Schon früh erkannten wir, dass sich unser Zentrum als Kompetenzzentrum etablieren würde. Für Notfälle gibt es die Hotline 0473/221500.

Pflege von verletzten Wildvögeln

Das Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol befindet sich in Dorf Tirol, direkt am Burghügel. Hier werden verletzte Wildvögel aufgenommen, gepflegt und, wenn möglich, wieder in die Natur entlassen. Die Vogelexperten Willy Campei und Florian Gamper sowie ihr Team kümmern sich liebevoll um ihre Schützlinge.

Ein zentrales Anliegen des Pflegezentrums ist es, die Öffentlichkeit über den Naturschutz und den Schutz unserer heimischen Wildvögel zu informieren. Die täglichen Flugvorführungen bieten einen praktischen Einblick in die Arbeit des Zentrums.

Besucher können täglich an Flugvorführungen teilnehmen und bei einem Rundgang mehr über die beeindruckenden Vogelarten erfahren. Besonders Schulklassen sind willkommen, denn diese “Praxis-Biologiestunden” hinterlassen bleibende Eindrücke bei den jüngsten Besuchern.