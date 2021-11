Abzocke bei altem Schmuck

In so mancher Schmuckschatulle lagern lange nicht getragene Schätze. Da liegt es nahe, etwa mit Edelsteinen besetzte Ringe an einen Händler zu verkaufen. Doch bieten die wirklich gute Preise? Um das herauszufinden, suchten Reporter mit versteckter Kamera vier verschiedene Ankäufer auf.

Als Kundin tritt Rentnerin Inge auf. Sie hat jeweils sechs verschiedene mit Diamanten und anderen Steinen besetzte Schmuckstücke dabei. Um einschätzen zu können, ob die Angebote gerechtfertigt sind, wird Thomas Dwenger, langjährigem Obermeister der Gold- und Silberschmiede-Innung Hamburg, der Schmuck vorgelegt.

Schaut rein und erfahrt mehr: