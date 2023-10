Alte Schmalfilme sichten

Bozen – Anlässlich des Unesco-Welttages des audiovisuellen Erbes am Freitag, 27. Oktober 2023 lädt das Landesamt für Film und Medien alle, die alte Schmalfilme besitzen, zu einem Sichtungstag ein.

Wer alte Schmalfilme besitzt, ob im Format Normal-8 oder dem Folgeformat Super-8, und über keinen entsprechenden Projektor verfügt, um sie anzusehen, der hat in der kommenden Woche die Möglichkeit, die Filme in Bozen abzuspielen: Am Unesco-Welttag des audiovisuellen Erbes am Freitag, den 27. Oktober 2023 lädt das Landesamt für Film und Medien alle, die alte Schmalfilme besitzen, zu einem Sichtungstag ein.

An diesem Tag können die alten Schmalfilme mit einem originalen Projektor abgespielt und angeschaut werden. All jene, die eine oder auch mehrere solcher Filmrollen besitzen, sind dazu eingeladen. Die Schmalfilme können im Landesamt für Film und Medien in der Andreas-Hofer-Straße 18 in Bozen gesichtet werden. Dazu ist eine Terminvereinbarung bis spätestens Donnerstag, 26. Oktober 2023, erforderlich, und zwar bei Oscar La Rosa (Tel. 0471 412903 – oscar.la-rosa@provinz.bz.it).

Als audiovisuelle Medien gelten Medien, die sichtbar und hörbar sind, also Auge und Ohr ansprechen. Im Landesamt für Film und Medien ist das Medienarchiv angesiedelt. Es umfasst Foto-, Film-, Audio- und Musikbestände. Aufgabe des Medienarchivs ist es, diese oft einmalig überlieferten Quellen zu erhalten. Diese Medien ermöglichen eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Der Welttag des audiovisuellen Erbes wurde im Jahr 2005 ausgerufen. Er soll das Bewusstsein dafür schärfen, dass die Menschheit in den letzten gut 100 Jahren ein großes audiovisuelles Erbe an Tonaufnahmen, Filmen und Videos geschaffen hat, die es als historische Dokumente zu erhalten gilt.