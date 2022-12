Autodiebstahl: Der perfide Trick mit der Plastikflasche

So sollten Autofahrer im Ernstfall reagieren

Die Warnungen vor einem perfiden Trick von Autodieben, der gerade von Übersee und Südafrika nach Europa schwappt, werden immer lauter. Für die Übeltäter ist es damit nämlich ein Kinderspiel, Fahrzeuge zu entwenden. Da hilft auch keine Alarmanlage mehr. Denn das Praktische dabei ist, dass die Autobesitzer den Dieben auch noch den roten Teppich ausrollen, wie etwa chip.de oder Autobild berichten.

Stellt euch vor, ihr lasst das Auto an und rollt los. Doch plötzlich werdet ihr von einem lauten knackenden Geräusch von der Beifahrerseite aufgeschreckt. Die natürliche Reaktion darauf: Schnell aussteigen und nachschauen. Weil es ja oft schnell gehen muss, bleibt dabei der Schlüssel stecken und der Motor läuft.

Genau darauf haben die Gauner gewartet, denn während ihr zur Beifahrerseite geht, um nach der Ursache für das Geräusch zu schauen, springt der Dieb ins Auto und fährt in Windeseile davon. Zurück bleibt ein verdutzter Autobesitzer.

Was ist aber eigentlich passiert? Um das Geräusch zu erzeugen, hat der Dieb eine Plastikflasche zwischen Rad und Radkasten geklemmt.

Wer also eine Plastikflasche im Radlauf seines Autos vorfindet, sollte auf der Hut sein. Wer hingegen von einem sonderbaren Geräusch beim Losfahren aufgeschreckt wird, sollte den Schlüssel vor dem Nachsehen mitnehmen. In Alarmstimmung muss man also nicht verfallen, aber eine gesunde Portion Vorsicht sollte man bei verdächtigen Ereignissen walten lassen.