Beauty-Eingriffe im Gesicht: Mehrheit steht nicht drauf

Von: luk

Bozen – Volle Lippen, faltenfreie Stirn, modellierte Wangen – immer mehr und vor allem auch immer mehr junge Menschen greifen zu Beauty-Eingriffen im Gesicht. Doch kommt das bei der breiten Masse gut an? Die Antwort liefert die Südtirol News-Leserbefragung der vergangenen Woche. Sie fällt eindeutig aus:

81 Prozent der knapp 4.000 Teilnehmer finden Eingriffe wie Botox oder Lippenaufspritzen „nicht gut“ – sie wirkten oft unnatürlich, so der Tenor. Nur 19 Prozent haben mit der Schönheitshilfe vom Arzt kein Problem.

Das Ergebnis zeigt: Während der Trend zur Gesichtsoptimierung ungebrochen scheint, bleibt die öffentliche Meinung in Südtirol eher kritisch. Natürlichkeit liegt weiter im Rennen.

Auch im Kommentarbereich schlägt diese Meinung durch: @OrB greift sogar zu einer pompösen Wortwahl: “Fürchterlich diese aufgeblasenen Entenlippen.”

Auch @laila wird mit Beauty-Eingriffen nicht warm: “Eigentlich traurig, man sollte das Beste aus dem machen, was ist, solche Eingriffe kann ich eigentlich nur nachvollziehen im Falle von Unfällen oder Krankheit. Bestimmte Fernsehsendungen und Social Media befeuern diesen Schönheitswahn, Sport machen, gesund essen, damit ist schon viel getan.”

@melone schreibt: “Wenn die wüssten, wie schrecklich das aussieht, aber die leben in einer Schein-Welt. Jeder kann tun und lassen, was er will. Meiner Meinung nach ist Natürlichkeit am Schönsten.”

@derwahre meint hingegen: “Es ist immer die Frage, wie man’s macht. Ist es übertrieben groß und extrem “erkennbar”, gefällt es mir gar nicht! Es gibt aber welche, wo man drei Mal hinschauen muss, ob es Echt ist, und meistens ist es da auch Schön. Ich sag auch hierbei, leben und leben lassen.”