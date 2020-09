Besenreiser schmerzfrei entfernen

Was nutzt der schönste Rock, wenn die Beine von Besenreisern und Krampfadern verunstaltet sind? Dann muss man wohl oder übel auf lange Hosen ausweichen oder zu seinen Makeln stehen. Es gibt alternativ aber auch medizinisch-ästhetische Behandlungsmöglichkeiten.

“Besenreiser sind feine, aber deutlich sichtbare Beinvenen. Die unnatürlich erweiterten Gefäße bilden im Gewebe ein Netz. Wenn sie durch die oberste Hautschicht scheinen, werden sie als Besenreiser bezeichnet. Kleine Exemplare sind hellrot, mit zunehmender Größe verfärben sie sich bläulich. Meist sind sie nur wenige Millimeter lang. Bei geballtem Auftreten können sie ganze Hautregionen verunstalten. Sie treten an den Oberschenkeln, an den inneren Unterschenkeln und in den Randzonen der Füße auf. In der Medizin heißen sie ‘retikuläre Krampfadern’ oder ‘Besenreiservarizen'”, wird auf der Homepage von S-thetic erläutert.

Besenreiser und Krampfadern sind unästhetisch und “zieren” die Beine so mancher Menschen. Es gibt jedoch schmerzfreie, medizinische Behandlungsmöglichkeiten, mit denen ihr eure Besenreiser loswerden könnt. Dazu gehören die Laserbehandlung und die Verödung durch Einspritzen eines Sklerosierungsmittels.

Natürlich kostet das Ganze etwas.

Hier ein Video zur Sklerosierungsmethode: