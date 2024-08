Bidens Rückzug war gut und Harris ist die richtige Wahl

Von: luk

Washington D. C. – Am Sonntag, den 21. Juli, gab Joe Biden beim Kurznachrichtendienst X bekannt, seine erneute Kandidatur als Präsident der USA zurückzuziehen. Damit gab er dem enormen Druck vieler besorgter Bürger und Bürgerinnen nach, die beklagten, dass Biden nicht mehr fit genug für eine weitere Amtszeit sei. Der 81-Jährige war in Vergangenheit immer wieder wegen Gedächtnisaussetzern und Desorientierung aufgefallen. In Bidens Fußstapfen soll die 59-jährige Vizepräsidentin Kamal Harris treten.

Das findet die Mehrheit von 64 Prozent einer Leserbefragung auf Südtirol News gut. 20 Prozent der über 5.000 Teilnehmer meinen hingegen, es sei egal, Trump gewinne ohnehin. Der Rückzug von Biden ist in den Augen von 14 Prozent richtig, Harris halten sie allerdings für die falsche Wahl. Drei Prozent finden hingegen, Biden hätte weitermachen sollen.

@N. G. schreibt in den Kommentaren: “Biden ist letztendlich würdevoll abgetreten und hat gezeigt, was für ein Mensch und Politiker er war. Damit die Größe zu zeigen und jemandem ne bessere Chance als ihm selbst zu geben einen möglichen Chaoten zu besiegen, beweist eigentlich, dass er geistig fit ist.”

@sophie schließt sich im Kommentarbereich dem Stimmungsbild an. Sie schreibt: “Gut so mit Harris, im letzten Moment auf den vorbei fahrenden Zug noch aufgesprungen.”

@Blasius meint zum Thema Migrationshintergrund und in Bezug auf Trump: “Nun, mit seinen Vorfahren, die mit Spielsaloons und leichten Mädchen etc. reich geworden waren, muss er nicht angeben. Deren Rückkehr in die Heimat wurde von den Bayern abgelehnt …. Konnte man im Deutschen Fernsehen in einer Doku erfahren.”