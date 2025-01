Botanical Drinks – der alkoholfreie Trend

Von: red

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt seit 2024, am besten vollständig auf Alkohol zu verzichten. Na gut, wenn’s für die Gesundheit ist. Aber bedeutet das auch einen vollständigen Verzicht auf Longdrinks, Cocktails und andere schicke Getränke mit Schirmchen? Nein, natürlich nicht. Immer mehr sogenannte Botanical Drinks tummeln sich auf dem Markt. Was sie sind, wie sie funktionieren und wie gesund sie sind, erklären wir euch hier.

Was sind Botanicals?

Botanicals sind nach Definition der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA „pflanzliche Materialien und Zusätze“, also aus Pflanzen gewonnene Inhaltsstoffe. Der Zusatz dieser Stoffe kann einen gesundheitlichen Aspekt haben, etwa bei Naturheil- oder Nahrungsergänzungmitteln. Meist geht es jedoch darum, Lebensmittel zu aromatisieren. Ihr kennt das alle von Gin.

Ohne das Aroma von Wacholder darf ein Destillat laut EU-Spirituosenverordnung überhaupt nicht Gin heißen. Aber auch andere Aromen wie Nelke, Piment, Orange, Ingwer, Koriander – die Liste ist endlos – kommen zum Einsatz, um alkoholischen Getränken einen neuen Geschmack, einen neuen Reiz, einen neuen Kick zu verleihen.

Botanical imitieren Alkohol

Bei Botanical Drinks kommt statt Alkohol Wasser zum Einsatz, um die Aromen zu extrahieren. Die Herstellung ist technisch anspruchsvoll, da Alkohol die Aromen viel besser aus den Pflanzen zieht, speichert und konserviert. Deswegen werden die Pflanzen mitunter auch erst einmal in Alkohol eingelegt, um die Aromen herauszulösen. Anschließend wird das Gemisch zum ersten Mal destilliert, um die aromatischen Verbindungen zu gewinnen. Danach wird bei einer zweiten Destillation der Alkohol entfernt. Die konzentrierten Aromen werden gefiltert und mit Wasser vermischt. Durch zusätzliche Bitterstoffe oder Chili-Extrakte wird auch das spezifische Mundgefühl imitiert. So entstehen Rum, Gin und Tequila ganz ohne Alkohol.

Wie gesund sind Botanical Drinks?

Worte wie „Botanical“, „rein pflanzlich“ oder „auf pflanzlicher Basis“ vermitteln oftmals per se den Eindruck, ein Lebensmittel sei gesund. Dem ist natürlich nicht so. Nicht alles, was pflanzlich ist, ist hat auch automatisch einen positiven Effekt auf eure Gesundheit.

Was jedoch unbestreitbar einen positiven Effekt hat, ist der Verzicht auf Alkohol. Wenn ihr also gelegentlich oder immer öfter eure Drinks durch eine alkoholfreie Alternative ersetzt, tut ihr euch, eurem Körper und eurer Gesundheit auf jeden Fall etwas Gutes.