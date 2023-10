Bozen knapp an Tropennacht vorbeigeschlittert

Derzeit ist es in Südtirol deutlich zu warm für die Jahreszeit

Bozen – Hinter Südtirol liegt die wärmste Oktobernacht, seitdem Wetter- und Temperaturdaten registriert und ausgewertet werden. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt, sei die Südtiroler Landeshauptstadt nur um ein Grad an einer Torpennacht vorbeigeschlittert. Schuld an dem eher ungewöhnlichen Phänomen sind warme Luftmassen in Kombination mit einer Hochnebeldecke.

Guten Morgen nach der wärmsten Oktobernacht seit Beginn der Aufzeichnungen. In Bozen wurde ein Tiefstwert von fast 19° gemessen, die Schwelle für eine Tropennacht liegt bei 20°. Der Grund: Eine warme Luftmasse und eine dicke Hochnebeldecke, die die nächtliche Abkühlung bremste. pic.twitter.com/eHCcp144vd — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) October 5, 2023

Doch auch tagsüber ist es in Südtirol derzeit ein paar Grad zu warm, als für diese Jahreszeit üblich. Am heutigen Donnerstag löst sich der Hochnebel im Laufe des Vormittags auf. Danach scheint wieder verbreitet die Sonne mit nur einigen durchziehenden Wolkenfeldern.

Am Freitag wird es meist sonnig mit ein paar dünnen Wolkenfeldern.

Das Wochenende bietet aus heutiger Sicht prächtiges Wetter: Auch am Samstag wechseln Sonne und Schleierwolken. Mit Höchstwerten bis 26 Grad bleibt es weiterhin ein paar Grad zu warm für die Jahreszeit.

Strahlenden Sonnenschein gibt es am Sonntag, der Himmel ist die meiste Zeit wolkenlos. Auch am Montag gibt es viel Sonnenschein.