Bürgermeister eröffnet Eishockeyfeld auf Dolomitensee

Von: idr

Rasen-Antholz – Wo sich im Sommer fleißigen Wandern eine Abkühlung bietet, wird jetzt auf Natureis Hockey gespielt. Martin Ausserdorfer, Bürgermeister von St. Lorenzen und Direktor der BBT-Beobachtungsstelle, hat am Antholzer See ein Eishockeyfeld präpariert – mit Schneeschaufel, Puck und jeder Menge Enthusiasmus.

Ein Bild, das er auf seinem Instagram-Profil hochlud, zeigt Ausserdorfer auf dem zugefrorenen See, umgeben von den verschneiten Gipfeln des Naturparks Rieserferner-Ahrn. Der Text dazu: „Wo ein Wille, da ein Weg. Freigemacht und Hockey gespielt!“ Der Antholzer See auf 1.642 Metern Höhe bietet im Winter perfekte Bedingungen – wenn die Eisdecke dick genug ist, wird sogar eine Langlaufloipe direkt auf dem See gespurt.

Dass Ausserdorfer zur Schneeschaufel greift, passt zu seinem Ruf als Macher. Der SVP-Politiker leitet nicht nur seit 2015 die Marktgemeinde St. Lorenzen, sondern auch die BBT-Infostelle in Franzensfeste. Um beide Jobs unter einen Hut zu bringen, hat er seine Arbeitszeit beim BBT reduziert und verzichtet auf 15 Prozent seiner Bürgermeister-Entschädigung.

Der Antholzer See ist vor allem als Heimat des Biathlon-Weltcups bekannt. Die Südtirol Arena zieht jedes Jahr Tausende Fans an. Doch im Winter verwandelt sich der zugefrorene See auch in ein Paradies für Schlittschuhläufer, Winterwanderer – und nun eben auch für spontane Eishockeyspieler.