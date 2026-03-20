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Langsam sollte das Fahrzeug frühlingsfit gemacht werden

Camper aus dem Winterschlaf erwecken

Freitag, 20. März 2026 | 08:21 Uhr
wohnwagen camping camper Urlaub in den eigenen vier Wänden im Trend
APA/APA (dpa)/Marius Becker - Symbolbild
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Von: luk

Immer mehr Menschen setzen im Urlaub auf Wohnmobil, Caravan und Co – entweder mit dem eigenen Fahrzeug oder erstmals mit einem Mietcamper. Damit der Start in den Campingurlaub sicher und stressfrei gelingt, empfiehlt der Österreichische Camping Club (ÖCC), das eigene Campingfahrzeuge rechtzeitig aus dem Winterschlaf zu holen, zu putzen und zu überprüfen.

“Camping ist mittlerweile eine ganzjährige Urlaubsform. Dennoch zieht es die meisten Camper – und besonders Einsteiger – hinaus, sobald die Temperaturen wieder steigen. Gerade zum Saisonstart lohnt sich jedenfalls ein gründlicher Check des Fahrzeugs und etwas Vorbereitung für die erste Ausfahrt”, erklärt Tomas Mehlmauer, Präsident des ÖCC.

Camper auswintern und Fahrzeug überprüfen

Bevor es auf die erste Reise geht, sollte das Campingfahrzeug gründlich gereinigt und gleichzeitig auf mögliche Schäden überprüft werden. Besonders wichtig ist dabei die Kontrolle sicherheitsrelevanter Komponenten. “Vor allem die Gasanlage sollte regelmäßig überprüft werden. Laut ÖVGW Prüfrichtlinie G 107 ist eine Kontrolle alle zwei Jahre vorgesehen”, erklärt Mehlmauer. Zusätzlich empfiehlt er, rechtzeitig einen Werkstatttermin für einen umfassenden Check zu vereinbaren. “Bei Auslandsfahrten sollte man besonders auf die Gültigkeit des Pickerls achten – in vielen Ländern gibt es nämlich keine oder kürzere Toleranzfristen als in Österreich. Obwohl rechtlich nicht zulässig, kommt es vor allem an den italienischen, ungarischen, kroatischen oder slowenischen Grenzen immer wieder zu Problemen mit dem Überziehungsrahmen”, so der ÖCC-Experte.

Zum Frühjahrscheck gehören unter anderem auch die Kontrolle der Reifen und des Luftdrucks, ein Funktionstest der elektrischen Anlage und aller Geräte, sowie die Überprüfung von Batterie und Lichtanlage. Auch Dichtungen sollten gereinigt und gepflegt werden. Wurde das Wassersystem im Winter mit Frostschutzmittel geschützt, sollte dieses entfernt und die Anlage gründlich gespült werden.

Mietcamper: Angebote vergleichen und Fahrzeug erklären lassen

Viele Urlauber sind campingbegeistert, besitzen aber kein eigenes Fahrzeug – oder Einsteiger wollen Camping zunächst ausprobieren und entscheiden sich deshalb für ein Mietfahrzeug. “Wer einen Camper mieten möchte, sollte möglichst früh buchen. Dann ist die Auswahl größer und oft lassen sich auch Kosten sparen”, sagt Mehlmauer.

Vor der Buchung eines Mietfahrzeuges lohnt sich außerdem ein Vergleich der Angebote. Dabei sollten auch inkludierte Leistungen wie Versicherungen, Freikilometer oder mögliche Zusatzkosten berücksichtigt werden. Die Kaution für Mietfahrzeuge liegt häufig zwischen 600 und 1.000 Euro.

Bei der Übernahme sollte man sich alle Funktionen genau erklären lassen – etwa die Bedienung von Gas-, Wasseranlage oder Bordtechnik. “Jedes Fahrzeug ist anders und hat seine Eigenheiten – selbst für routinierte Camper ist es wichtig, sich mit einem neuen Modell vertraut zu machen”, rät Mehlmauer. Bei der Übernahme des Mietfahrzeuges ist es wichtig, eventuelle Schäden in einem Übergabeprotokoll festzuhalten und mit Fotos direkt zu dokumentieren.

Für einen entspannten und sicheren Start in die Campingsaison, gilt: Frühzeitig buchen oder Camper fit machen. Um das Auswintern möglichst stressfrei zu gestalten, kann man die Aufgaben und To-Dos nicht alle auf einmal einplanen, sondern sollte sie schrittweise und aufgeteilt erledigen. Abschließender Tipp des ÖCC: Nicht nur im Frühling, sondern auch während der Saison sollte regelmäßig der Zustand des Fahrzeuges innen wie außen kontrolliert werden.

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