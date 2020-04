Corona-Krise: Der Osterhase kommt ins Krankenhaus

Brixen – Auch in Südtirol steht Zeiten des Coronavirus das Krankenhauspersonal an vorderster Front. Für Krankenpflegerinnen und -pfleger sowie für Ärztinnen und Ärzte ist die Arbeit aufgrund der aktuellen Umstände besonders belastend. Was allerdings erfreulich ist: Viele Menschen in der Bevölkerung sind sich bewusst, dass im Spital derzeit Außerordentliches geleistet wird. Ins Brixner Krankenhaus kam heuer ein Osterhase der besonderen Art.

Viele Zeichen der Anerkennung, der Aufmunterung und des Dankes sind aus der Bevölkerung in Form von Anrufen, E- Mails und Gesprächen gekommen und auch verschiedene Betrieben haben sich erkenntlich gezeigt.

Die Palette der Geschenke und Aufmerksamkeiten reichte von Schokolade-Ostereiern über Osterschinken und Blumen bis hin zu Schutzkleidung.

Ganz besonderen Dank von Seiten der Innern Medizin, der Notaufnahme und der Intensivstation an folgende Betriebe: Loacker (Kekse), Chocolat Steinmair (Schokoostereier), Alps Coffee Kafferösterei Schreyögg Torrefazione (Caffé), Metzgerei Frick (Osterschinken), Brimi (Jogurt, Trinkjogurt, Käse), Gärtnerin Reifer (Frühlingsblumen), Konditorei Gasser, Konditorei Almatosa, Konditorei Klemans, Leitner (med. Geräte), Zingerle Metall (T-Shirts), Pizza Express Brixen, Route 66 & Pizza VIP-Express (Pizzaservice), Sportler (Schutz-Taucherbrillen), Weissteiner Hubert Hackschnitzel (Ausrüstung) und Falkensteiner Hotels (Aktion für Sanitätsangestellte).

Auch allen weiteren Betrieben, die das Personal in dieser Zeit mit großartigen Aktionen und kleinen Aufmunterungen unterstützen, wird gedankt, wie die Primaria der Intensivstation, Dr.in Ivana Magdalena Gutwenger, und der Primar der Inneren Medizin, Dr. Othmar Bernhart, erklären.

Bei den Geschenken mag es sich um kleine Gesten handeln – und trotzdem sind sie ein ganz großes Zeichen.