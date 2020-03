Coronavirus: Husten löst Streit im Zug aus

Sydney – Husten in der Öffentlichkeit ist in Zeiten des Coronavirus alles andere als harmlos. Der australische Journalist Andy Park, der sich in Sydney im Zug befand, hat im richtigen Moment das Smartphone gezückt und ein Video aufgenommen, das derzeit in den sozialen Netzwerken viral geht.

„Haben Sie mich gerade angehustet“, fragt ein Mann eine Frau, die ihm gegenüber sitzt. Der Mann beschwert sich darüber, dass die Frau hustet, ohne die Hand oder die Armbeuge vor den Mund zu halten.

Gerade im jetzigen Moment, in dem die Lungenkrankheit Covid-19 Unsicherheit auslöst und Staaten strikte Maßnahmen ergreifen, um das Coronavirus einzudämmen, reagiert die Frau völlig unangemessen.

Sie bleibt stur, sodass der Streit nimmt bald an Fahrt auf. Während einige finden, dass der Mann – auch in Zeiten des Coronavirus – zu ängstlich reagiert, hält die Mehrheit die Frau für die Schuldige.

Auf Twitter wurde das Video bereits fast 200.000 Mal aufgerufen. Was denkt ihr darüber? Postet eure Meinung im Kommentarbereich!