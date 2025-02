Der Weg zum schönsten Hund der Welt

Von: red

Jeder Hundebesitzer glaubt es: Mein Hund ist der schönste der Welt! Doch was braucht es wirklich, damit ein Hund diesen Titel offiziell erhält? Ist es das perfekte Fell, die majestätische Haltung oder doch das beeindruckende Gangbild auf einem Laufsteg? Die Westminster Kennel Club Dog Show gibt uns die Antwort. Wer seinen Hund zum „Schönsten“ machen will, muss einiges mehr investieren als nur ein bisschen Liebe und Leckerli!

Wettbewerb

Die Westminster Show ist das Event der Hundewelt. In sieben Kategorien, darunter Jagdhunde, Toy-Hunde und Terrier, kämpfen die besten Hunde um den begehrten Titel. Doch der Wettbewerb ist mehr als nur ein Schönheitswettbewerb: Die Hunde müssen ihre perfekte Haltung und ihren Gang zeigen, während sie im Ring stolz ihre Runden drehen. Der Sieger erhält die James Mortimer Memorial Silver Trophy, die bei fünf Siegen mit dem gleichen Besitzer behalten werden kann. Doch das ist nicht alles: Ein Werbevertrag mit Purina Pro Plan und eine gesteigerte Medienpräsenz sind ebenfalls Teil des Preises. Auch der Zuchtwert des Gewinners steigt, was für Züchter von großer Bedeutung ist.

Gewinner 2024

Im Jahr 2024 eroberte Sage, ein Miniaturpudel, den „Best in Show“-Titel. Mit seinem glänzenden Fell und seiner eleganten Präsentation überzeugte er die Richter und nahm den prestigeträchtigen Pokal sowie eine erhöhte Medienpräsenz mit nach Hause. Sage steht damit als Vorbild für Hunde, die nicht nur schön sind, sondern auch auf dem Laufsteg eine starke Präsenz zeigen.

Warum nicht auch deinen Hund anmelden?

Jeder Hundebesitzer hat auf seinem Handy unzählige Fotos seines Vierbeiners, die beweisen, wie wunderschön und einzigartig er ist. Warum also nicht auch euren Hund für die Westminster Kennel Club Dog Show anmelden? Vielleicht wird euer Hund der nächste „Best in Show“ und erhält nicht nur einen Pokal, sondern auch Werbeverträge. Also, worauf wartet ihr noch?