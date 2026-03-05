Die einsamsten Menschen sind nicht allein

Von: red

Warum gerade hilfsbereite Menschen oft am einsamsten sind

Viele Menschen glauben, Einsamkeit betreffe vor allem diejenigen, die wenige soziale Kontakte haben. Doch psychologische Erkenntnisse zeigen ein anderes Muster: Besonders häufig fühlen sich gerade die Menschen einsam, die immer für andere da sind.

Sie sind freundlich, zuverlässig und hilfsbereit. Andere schätzen sie sehr – doch gleichzeitig wird selten nach ihnen selbst gefragt.

Das Paradox der Hilfsbereitschaft

Auf den ersten Blick scheint Hilfsbereitschaft ein Schutz vor Einsamkeit zu sein. Laut der Sozialpsychologin Natalie Kerr von der James Madison University (Harrisonburg, Virginia) zeigen Studien sogar, dass freundliche Handlungen das Glück steigern und Gefühle von Einsamkeit reduzieren können.

Doch hier entsteht ein paradoxes Problem.

Wenn Menschen ständig die Rolle des Helfers übernehmen, werden sie oft als emotionale Stütze für andere wahrgenommen. Sie werden zum Problemlöser, zum Zuhörer und zum stabilen Anker im Freundes- oder Kollegenkreis.

Mit der Zeit sehen andere sie weniger als jemanden, der selbst Unterstützung braucht – sondern als jemanden, der sie gibt.

Warum starke Menschen oft übersehen werden

Im Alltag neigen Menschen dazu, sich besonders um diejenigen zu kümmern, die sichtbar Probleme haben. Wer offen über Schwierigkeiten spricht oder sich verletzlich zeigt, erhält meist schneller Unterstützung.

Ganz anders ist es bei Menschen, die kompetent und selbstständig wirken.

Gerade sie werden häufig übersehen, weil andere davon ausgehen, dass sie alles im Griff haben. Dadurch entsteht ein stiller Kreislauf: Je stärker jemand wirkt, desto weniger fragen andere nach seinem Befinden.

Der Kreislauf der stillen Einsamkeit

Psychology Today weist darauf hin, dass einsame Menschen besonders sensibel auf mögliche Zurückweisung reagieren.

Für hilfsbereite Menschen kann das dazu führen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse immer weiter zurückstellen. Sie konzentrieren sich darauf, anderen zu helfen, während sie selbst kaum Unterstützung einfordern.

Mit der Zeit kann dadurch eine unsichtbare Form der Einsamkeit entstehen – trotz vieler sozialer Kontakte.

Die gesundheitlichen Folgen

Einsamkeit ist nicht nur ein emotionales Gefühl, sondern kann auch körperliche Auswirkungen haben.

Laut Psychology Today gilt chronische Einsamkeit als Risikofaktor für verschiedene gesundheitliche Probleme, darunter Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und Arthritis.

Besonders Menschen, die ständig Verantwortung für andere übernehmen, laufen Gefahr, ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse zu vernachlässigen.

Wenn Helfen zur einseitigen Verbindung wird

Viele hilfsbereite Menschen verbinden sich mit anderen vor allem durch Geben. Sie hören zu, unterstützen und kümmern sich um das Wohl anderer.

Doch genau darin liegt das Problem: Die Verbindung wird einseitig.

Der klinische Psychologe Robert L. Leahy von der Weill-Cornell Medical School betont, dass Einsamkeit auch ein Signal sein kann. Sie erinnert daran, wie wichtig echte zwischenmenschliche Verbindung für Menschen ist.

Wenn jemand jedoch immer nur der Helfer ist, kann dieses Bedürfnis leicht übersehen werden – sowohl von anderen als auch von der betroffenen Person selbst.