Die irrationale Angst vor “Impfstoff-Shedding”

Die irrationalen Ängste von Impfskeptikern werden in den sozialen Netzwerken geschürt und bedient. Menschen, die sich gegen Covid-19 haben impfen lassen, werden von Verschwörungstheoretikern als große Gefahr für die Menschheit bezeichnet. Vor dem Kontakt mit Geimpften und “Impfstoff-Shedding” wird eindringlich gewarnt. Der größte Telegramkanal zum Thema “Impfstoff-Shedding” zählte im Juli 2021 über 16.000 Mitglieder. Doch was ist mit “Impfstoff-Shedding” überhaupt gemeint?

Unter Impfskeptikern geht die Angst um, Geimpfte könnten das Spike-Protein des Coronavirus ausstoßen und über Körperkontakt oder Husten an nicht geimpfte Personen weitergeben. Die Ungeimpften würden in Folge des Körperkontakts mit Geimpften an zahlreichen Krankheitssymptomen leiden. In Gruppen des Messengerdienstes Telegram oder auf Twitter ist die Rede von Übelkeit und Kopfschmerzen als Folge des Kontakts mit Menschen, die gegen Covid-19 geimpft worden sind. Gewarnt wird vor dem „Impfstoff-Shedding“, abgeleitet vom englischen Wort für „abwerfen“.

Das Nachrichtenportal Heidelberg24 klärt auf und falsifiziert die These des “Impfstoff-Sheddings” der Impfskeptiker: “Eine Sprecherin von Pfizer erklärt gegenüber Correctiv, dass es sich bei dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer um einen synthetischen mRNA-Impfstoff handele, der keine Viruspartikel enthält. Ein mRNA-Impfstoff transportiert lediglich eine genetische Information des Coronavirus. Diese bringt die menschlichen Zellen dazu, ein bestimmtes Protein des Virus zu produzieren. Gegen dieses Protein entwickelt der Körper daraufhin Abwehrstoffe. Da im Körper kein Virus produziert wird, findet auch keine Ausscheidung statt. Der Impfstoff kann nicht durch Ausscheidung eingeatmet werden und kann nur durch eine verabreichte Dosis (intramuskuläre Injektion) in den menschlichen Körper gelangen”.

“Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Deutschland erfasst und bewertet mögliche Nebenwirkungen der Corona-Impfungen. Das Gerücht, dass Geimpfte Spike-Proteine ausstoßen, die Ungeimpfte gefährden, entbehrt laut dem PEI, wie so viele andere Gerüchte zu den COVID-19-Impfstoffen, jeder wissenschaftlichen Grundlage. Ein ‘Shedding’, konkret eine Ausbreitung des Virus über Geimpfte, würde ein vollständiges Virus erfordern, das sich ausbreiten könne. In den aktuell zugelassenen COVID-19-Impfstoffen ist aber kein SARS-CoV-2 Virus enthalten, nicht einmal das fertige Spike-Protein, sondern nur der Bauplan für das Spike-Protein”, schreibt das Nachrichtenportal BR24.

Dass es trotz wissenschaftlicher Informationen sehr schwer ist, an Impfskeptiker heranzukommen und diese vom Irrweg abzubringen, zeigt das folgende Beispiel einer Verfechterin der These des “Impfstoff-Sheddings” im Falle des Kontakts von Nicht-Geimpften mit Geimpften. Eingefleischte Impfskeptiker glauben an das Phänomen des “Impfstoff-Sheddings” und warnen eindringlich vor Kontakt mit Geimpften. Die Twitter-Nutzerin #MegNixautomobilinski nimmt solche Menschen aufs Korn, die etwa abstruse Dinge über die Verseuchung Nicht-Geimpfter durch Geimpfte in Schwimmbädern schreiben und finden, dahinter stecke System: