Die richtige Wahl: Wann man welche Blumen verschenkt

Von: red

Blumen sind eine der schönsten Möglichkeiten, um Gefühle auszudrücken – sowohl Liebe, Dankbarkeit als auch Mitgefühl. Doch nicht jede Blume passt zu jeder Gelegenheit. Wer Blumen verschenken möchte, sollte deren Bedeutung kennen, um keine falschen Signale zu senden.

Blumen und ihre Bedeutung

Jede Blume trägt eine eigene Symbolik. Rote Rosen stehen für Liebe und Leidenschaft und sind die klassische Wahl für romantische Anlässe wie den Valentinstag oder ein Jubiläum. Weiße Lilien symbolisieren Reinheit und werden oft bei Hochzeiten oder feierlichen Momenten verschenkt. Gelbe Blumen wie Sonnenblumen oder Narzissen stehen für Freude und Optimismus – perfekt für Geburtstagsfeiern oder als Aufmunterung. Orchideen hingegen stehen für Bewunderung und Eleganz und eignen sich besonders für geschätzte Personen oder als stilvolles Geschenk.

Die Wirkung von Blumen auf die Psyche

Blumen sind nicht nur ein schönes Geschenk, sondern beeinflussen auch nachweislich die Stimmung. Eine Studie der Rutgers University fand heraus, dass Menschen, die Blumen erhalten, sofort positive Emotionen empfinden und sich langfristig glücklicher fühlen. Besonders farbenfrohe Blumen können Stress reduzieren und das Wohlbefinden steigern – ein Grund mehr, sie bewusst zu verschenken.

Wann besser keine Blumen verschenken?

Trotz ihrer Schönheit gibt es Situationen, in denen Blumen unpassend sein können. Menschen mit Allergien oder solche, die Schnittblumen als vergänglich empfinden, freuen sich möglicherweise mehr über eine andere Art von Geschenk. Auch kulturelle Unterschiede spielen eine Rolle: In China gelten weiße Blumen als reines Trauersymbol und sollten keinesfalls zu freudigen Anlässen verschenkt werden. In Polen wiederum bringt eine gerade Anzahl an Blumen Unglück, da sie traditionell mit Beerdigungen verbunden ist.

Blumen sind ein universelles Geschenk mit großer Wirkung. Wer die Symbolik kennt, kann nicht nur Freude bereiten, sondern auch zeigen, dass er sich Gedanken gemacht hat – und genau das macht ein Geschenk besonders.