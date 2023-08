Effizient und gesund: Das “Meal Prepping” erobert die Küchen

In den vergangenen Jahren hat sich ein erstaunlicher Trend in der Welt der Ernährung und Küche etabliert – das “Meal Prepping”. Immer mehr Menschen setzen auf diese Methode, ihre Mahlzeiten vorzubereiten und so Zeit zu sparen, gesünder zu essen und weniger Lebensmittelverschwendung zu verursachen.

Meal Prepping ist eigentlich ein simples Konzept, bei dem Mahlzeiten für mehrere Tage oder die ganze Woche im Voraus zubereitet werden. Dies umfasst das Schneiden, Kochen und Zusammenstellen von Gerichten, die dann in praktischen Portionen portioniert und in Behältern aufbewahrt werden. Wenn der Hunger zuschlägt, können die vorbereiteten Mahlzeiten aufgewärmt oder sogar kalt genossen werden – je nach Vorlieben und Gericht.

Einer der Hauptvorteile des Meal Preppings ist die große Zeitersparnis. Indem die Menschen ihre Mahlzeiten im Voraus planen und zubereiten, sparen sie wertvolle Minuten oder sogar Stunden in der Küche ein. Dies ist besonders für Menschen, die einen hektischen Lebensstil oder lange Arbeitszeiten haben, interessant. Anstatt sich jeden Tag Gedanken darüber machen zu müssen, was gekocht werden soll, greifen Meal Prepper einfach zum vorbereiteten Gericht und sind dann im Handumdrehen fertig.

Darüber hinaus ermöglicht das Konzept eine verbesserte Kontrolle über die Ernährung. Indem man seine Mahlzeiten im Voraus plant, kann man sicherstellen, dass sie ausgewogen und nährstoffreich sind. Dies ist vor allem für Menschen mit gewissen Ernährungszielen wichtig – etwa Gewichtsverlust, Muskelaufbau oder einfach nur eine gesündere Ernährung. Auch Menschen mit speziellen Ernährungsbedürfnissen, wie Veganer oder Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, können ihre Essenswahl so leichter kontrollieren.

Ein weiterer positiver Aspekt des Meal Preppings ist die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Wie oft kommt es vor, dass wir Lebensmittel wegwerfen, die nicht rechtzeitig verbraucht werden? Beim Meal Prepping wird alles in portionierten Mengen vorbereitet, so dass nur das gegessen wird, was auch benötigt wird.

Meal Prepping kann auch kostengünstiger sein. Durch den bewussten Einkauf von Zutaten in größeren Mengen und die geschickte Nutzung von Resten kann Geld gespart werden.

Meal Prepping ist also eine praktische und gesunde Methode, um den Herausforderungen des modernen Lebensstils zu begegnen. Doch eines ist gewiss: Zumindest an manchen Tagen in der Woche muss man dennoch in der Küche stehen, um die Mahlzeiten vorzubereiten.