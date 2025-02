Ein gesunder Rücken kann entzücken

Von: red

Wintersport auf Schnee und Eis birgt birgt neben dem ein oder anderen Unfallrisiko auch das Risiko einer Fehlbelastung, die dann zu sehr unangenehmen Rückenschmerzen führen kann. Und auch die Kälte setzt Muskeln und Sehnen ganz schön zu. Doch selbst wenn ihr eher Sportmuffel seid, hat der Winter ein paar fiese Ideen für euch auf Lager. Habt ihr euch beim Schneeschippen schon einmal verhoben? Oder seid auf Glatteis so richtig schön ins Schlittern geraten? Wir haben ein paar Tipps für euch, damit ihr wohlbehalten und ganz ohne Rückenschmerzen durch die kalte Zeit des Jahres kommt.

Vorsicht ist besser als Nachsicht

Wir sind uns vermutlich alle einig, dass warme Kleidung ein solider Anfang für das Projekt „Gesund durch den Winter“ ist. Wie warm genau, ist eine sehr persönliche Angelegenheit und hängt von vielen individuellen Faktoren ab. Universell gültig und als absolut gute Idee anzusehen ist das Tragen von Schuhen mit einer rutschfesten Sohle, um Stürze zu vermeiden.

Noch entscheidender ist das Thema Kleidung bei jeder Form von Wintersport. Diese sollte nicht nur warm genug sein, sondern auch einen Schutz der Wirbelsäule beinhalten. Durch die Wirbelsäule verläuft euer Rückenmark, dass für die Übermittlung aller Nachrichten innerhalb eures Körpers verantwortlich ist. Eine Verletzung hier kann zu chronischen Rückenschmerzen, Bewegungseinschränkungen oder gar einer Lähmung führen.

Jeder Sportler und jede Sportlerin weiß – oder sollte dies zumindest – dass das Aufwärmen der Muskulatur vor dem Sport das A und O ist. Das können wir natürlich prima in unseren Alltag übertragen. Prinzipiell gilt: Damit die Muskeln in der Kälte nicht so steif werden, könnt ihr sie vorher ein wenig aufwärmen und sanft dehnen. Das verbessert die Durchblutung und unterstützt ihre Funktion. Besonders wenn ihr großes vorhabt, etwa die Straße vor dem Haus von Schnee befreien. Der Pro-Tipp hier lautet: Beim Schneeschippen den Rücken gerade halten und aus den Beinen heraus heben. Dann belastet ihr euren Rücken nicht.

Besser doch zum Arzt

Ihr habt euch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch verhoben? Habt euch auf der Piste zu mutig in die Kurve gelegt? Seid auf dem Weg zum Supermarkt auf einer gefrorenen Pfütze ausgerutscht? Die Schmerzen sind übelst heftig oder wollen einfach nicht weggehen? Dann solltet ihr auf jeden Fall ärztlichen Rat einholen. Eventuell ist eine Behandlung notwendig, damit eure Schmerzen nicht chronisch werden.