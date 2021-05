Entspannter Sommer: Hoffnung nur bei der Hälfte

Bozen – Ein lockerer Sommer und Corona ganz weit weg: Dass es soweit kommt, glauben nur 50 Prozent einer Südtirol News-Spontanbefragung.

Die Hälfte der über 5.000 Teilnehmer ist skeptisch und glaubt, dass dieser Sommer weit mehr von Corona überschattet wird als noch 2020.

Auch im Kommentarbereich präsentieren sich die Meinungen geteilt:

“Für meinen Mann und mich wird dieser Sommer genau so schön und voller Bergabenteuerlust wie letztes Jahr, und das Jahr davor und davor.

Am Berg Lagerfeuer machen Kartoffeln braten und dazu Bier vom Bach gekühlt trinken”, schreibt @Missx.

@burner glaubt nicht so recht an ein “Sommermärchen”: “Das Problem sind die hitzeresistenten Mutationen, der Impfpass, der Testwahn. Kaffee trinken, werd schun schwierig. Ins Schwimmbad wird nicht einfacher. In Indien oder Brasilien oder Südafrika war es auch warm und das Virus hat sich gut ausgebreitet. Bei einer Impfrate von 20-30 Prozent, wird sich die Intensivstation immer wieder melden, daß sie bald überfüllt sind.”

Vermutlich muss man es einfach nehmen, wie es kommt – so wie @BIERMANN: “Ich fahr im Sommer ans Gardameer und Bibione.. Ich genieße alles ohne Sorgen..”