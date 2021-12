„Es braucht mehr Kontrollen“

Bozen – Im Verlauf des Dezembers sind die Corona-Vorschriften weiter verschärft worden. Um die Welle der Neuinfektionen zu brechen, wurde der Super Green Pass eingeführt. Mit 3G und 2G in bestimmten Bereichen soll es gelingen, trotz Pandemie die Wirtschaft am Laufen zu halten. Doch neue Regeln machen nur Sinn, wenn deren Einhaltung auch kontrolliert wird. Im Rahmen einer Spontanbefragung wollten wir von euch wissen, ob ihr die Kontrollen der Ordnungshüter für ausreichend hält.

Carabinieri und Polizei finden immer wieder schwarze Schafe, die sich nicht an die Maßnahmen halten oder gar Tests und Grüne Pässe fälschen. Damit setzen sie unter Umständen die Gesundheit ihrer Mitmenschen aufs Spiel.

Von den fast 6.000 Personen, die an der Spontanbefragung teilgenommen haben, sind 71 Prozent der Meinung, dass noch mehr Kontrollen nötig wären.

Dass Appelle an die Eigenverantwortung ausreichen, wird auch im Kommentarbereich bezweifelt. „Der stolze, ehrliche und standhafte Tiroler meint halt doch noch immer, er kriegt großes Ansehen wenn er durch seine Listigkeit ein Gesetzchen umgehen kann“, kritisiert @gutergeist.

@N. G. glaubt nicht, dass es an der Anzahl der Kontrollen liegt, sondern dass die Strafen nicht genügen abschrecken: „Jede Kontrolle ist nur so erfolgversprechend wenn die darauf folgenden Konsequenzen und Strafen auch hoch genug sind. 400 Euro sind definitiv zu wenig! Und wie bringt man Frau und Herrn Südtiroler am besten zur Vernunft? Wenn‘s um seine Brieftasche geht!“

@ Buffalo hat hingegen eine andere Idee, um die Effektivität zu erhöhen. „Die Ordnungskräfte sollten besser in zivil kontrollieren“, meint er.