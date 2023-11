„Es war eine einmalige Erfahrung“

Bozen – Weltmeisterinnen und Weltmeister werden nicht nur im Fußball oder Schach gekürt; auch das beliebte Kartenspiel Wizard sucht alljährlich nach seinem besten Zauberlehrling. Zwei Südtiroler, Kai Wallnöfer und Julia Ranigler aus Eppan, qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft, die vor kurzem in Prag stattfand. Julia Ranigler erzählt im folgenden Interview über die spannende Erfahrung.

Um was geht es beim Wizard-Kartenspiel?

Julia Ranigler: Das Spiel gibt es schon sehr lange, es zählt zu den Urgesteinen in der Kartenspielszene. In diesem magischen Kartenspiel schlüpft man in die Rolle eines Zauberlehrlings und muss vorhersagen, wie erfolgreich man das Spiel beendet. Runde um Runde wächst in diesem klassischen Stichspiel die Herausforderung, da man mit immer mehr Karten spielt.

Wie hast du dich für die Weltmeisterschaft in Prag qualifiziert?

Julia Ranigler: Ich habe beim Wizard-Turnier am 17. Juni in der Bahnhofsbar in Eppan teilgenommen, das der Südtiroler Spieleverein „dinx“ organisiert hat. Dadurch habe ich das Ticket für die Weltmeisterschaft gelöst; diese wird alljährlich vom AMIGO Verlag organisiert. Mit mir hat sich auch mein Lebensgefährte, Kai Wallnöfer, qualifiziert.

Wie lief die WM ab?

Julia Ranigler: Es spielten acht Nationen mit jeweils zwei Teilnehmern mit: Österreich, Deutschland, Spanien, Ungarn, Kanada, USA, Griechenland und Italien. Ich habe gegen die Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn und den USA gespielt – fünf Vorrunden á drei oder vier Spieler im Turniermodus. Ich konnte das Turnier auf dem achten Platz beenden. Zum Weltmeister kürte sich Alexander Kube (DE), vor Tatjana Punz (AT), Carles Rodon (ESP) und Nadine Punz (AT).

Was hat dich am meisten beeindruckt?

Julia Ranigler: Beeindruckt hat mich, dass ich gegen so viele tolle Spieler antreten konnte – aus verschiedenen Nationen. Bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein war für mich eine einmalige Erfahrung, die ich nicht missen möchte.

Weitere Informationen zu den anstehenden Veranstaltungen des Südtiroler Spielevereins „dinx“ gibt es auf https://www.dinx.it/.