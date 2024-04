Fallschirmsprung in die Sonnenfinsternis – VIDEO

Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada haben am Montag eine totale Sonnenfinsternis erlebt. Wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt, versinkt die Welt für eine kurzen Augenblick in Dunkelheit. Einige Mutige genossen das Himmelsspektakel auf ganze eigene Weise.

Ein Fallschirmsprung im US-Bundesstaat Texas war wohl einzigartig. Mehrere Skydiver sind während der totalen Sonnenfinstern aus dem Flieger gesprungen.

Das Video dazu seht ihr hier!