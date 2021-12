Fantastische Aufnahmen der Stygiomedusa gigantea

Dieser geisterhafte Riese ist ein seltener Anblick. Doch im November 2021 konnten Forscher des “Monterey Bay Aquarium Researsch Institute“, einem meereskundlichen Forschungsinstitut an der kalifornischen Pazifikküste der USA, fantastische Aufnahmen dieser in der Tiefsee lebenden, sehr großen Art der Schirmquallen in hochaufgelöster Videoqualität festhalten.

Die Glocke der Stygiomedusa gigantea hat einen Durchmesser von mehr als einem Meter und zieht vier bandartige Mundtentakel nach sich, die mehr als zehn Meter lang werden können. Die Forscher haben diese spektakuläre Art lediglich neun Mal in tausend Tauchgängen sichten können.

Diese gigantische Qualle wurde zum ersten Mal im Jahre 1899 gesichtet. Seitdem sind Wissenschaftler nur etwa 100 Mal auf dieses Tier gestoßen, obwohl es weltweit, mit Ausnahme der Arktis, verbreitet zu sein scheint. Allerdings tragen die Schwierigkeiten beim Zugang zum Tiefseelebensraum dazu bei, dass eine Kontaktaufnahme höchst selten möglich ist.

Hochauflösende Videos der riesigen Stygiomedusa gigantea fangen nun verblüffende Details über das Aussehen und Verhalten des Tieres ein, welche die Wissenschaftler bei einem mit Schleppnetzen gefangenen Exemplar niemals hätten feststellen können.