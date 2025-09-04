Festival der Bewegung am Samstag auf den Talfer-Wiesen

Von: idr

Bozen – Am Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr kehrt die heurige Ausgabe des Festivals der Bewegung auf die Talfer-Wiesen in Bozen zurück – ein Ereignis, das sich Sport- und Fitnessbegeisterte nicht entgehen lassen sollten.

Die Talfer-Wiesen sind erneut Schauplatz dieser mit Spannung erwarteten Veranstaltung mit freiem Eintritt, die vom Assessorat für Sport der Gemeinde Bozen gefördert und von der UISP Bozen organisiert wird. An der Veranstaltung, die nun zum vierten Male ausgetragen wird, nehmen etwa 35 Sportvereine und -verbände teil, die sowohl auf Wettkampf- als auch im Breitensport tätig sind, mit dem Ziel, ihre Aktivitäten vorzustellen und von großen und kleinen Fans ausprobieren zu lassen. Die Veranstaltung erstreckt sich auf der linken Uferseite mit Beginn an der Talferbrücke bis zum Festplatz und auf der rechten Seite der Talfer bei den Schulsportanlagen. Die Hauptbühne und die von den Alpini betreute Verpflegungsstation befinden sich auf dem Festplatz.Bestätigt wurde die „Picture Wall“ aus dem letzten Jahr, wo sich die Teilnehmer für einige Sekunden wie echte Profisportler fühlen können, indem sie wie die großen Sportchampions echte Interviews geben. In diesem Bereich werden Interviews mit Profi- und Amateursportlern jeden Alters geführt, wodurch unvergessliche Momente der Interaktion und Inspiration für alle Anwesenden entstehen.

Die Neuheit dieser Veranstaltung ist das Gewinnspiel: Teilnehmende, die alle vier farbigen Zonen absolvieren, erhalten nicht nur ein Sparkasse-Gadget, sondern auch ein Los, mit dem sie bei der finalen Verlosung ihr Glück versuchen und tolle Preise gewinnen können.

Die Vielfalt der angebotenen Aktivitäten deckt ein breites Spektrum an Sportdisziplinen ab und ermöglicht es den Besuchern, neue Leidenschaften zu entdecken und sich in Sportarten zu versuchen, die sie vielleicht noch nie zuvor in Betracht gezogen haben. Die Anwesenheit qualifizierter Trainer garantiert, dass die Übungen sicher und für alle Altersgruppen und Leistungsstufen geeignet sind.

Während der gesamten Dauer der Veranstaltung wird auch die Finanzpolizei mit einem ihrer Hubschrauber sowie einigen Schneemobilen auf den Talferwiesen anwesend sein.

Das Festival der Bewegung wird auch heuer wieder durch die Sparkasse Bozen als Sponsor unterstützt. Die gute Zusammenarbeit mit einem so bedeutenden Partner zeugt von der Bedeutung der Veranstaltung für die Stadt und ihrem positiven Einfluss auf die Gemeinschaft.

Das detaillierte Programm der Veranstaltung wird auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Die Begeisterung unter den Organisatoren und teilnehmenden Vereinen ist bereits spürbar und alles deutet darauf hin, dass das Festival der Bewegung auch in diesem Jahr wieder eine große Zahl von Interessierten anziehen wird.