Food-Hype: Dubai Schokolade selber machen

Von: Ivd

„Dubai Schokolade, Dubai Schokolade, Dubai Schokolade“, überall hört man aktuell davon. Die „Dubai Schokolade“ erobert derzeit die sozialen Medien und entfacht einen regelrechten Hype. Berühmt geworden wurde der edle Snack – rund 15 Euro pro Tafel – durch Influencer und TikTok-Videos. Angefangen hat der Trend, wen wundert es, in Dubai. Dort fand die Schokolade schnell auch Begeisterte aus Europa, die den Snack mit nach Hause brachten, wo sich der Trend lauffeuerartig verbreitete. Seit einigen Monaten schon möchten vor allem junge Menschen erfahren, was hinter dem Hype steckt. Wir zeigen euch, wie ihr auf nichts verzichten müsst und dabei trotzdem Geld spart.

Was ist das Geheimnis der Dubai Schokolade? Der Kern liegt in der ungewöhnlichen Füllung: Frisches „Kadayif“, in der türkischen Küche als Engelshaar bekannt, sorgt für die charakteristische Knusprigkeit. Die feinen Teigfäden werden goldbraun angeröstet und anschließend mit einem cremigen Pistazienmus und Sesampaste vermischt. Eingehüllt in Vollmilch- und Zartbitterschokolade entfaltet die Dubai Schokolade so ein Geschmackserlebnis, das Fans als einmalig und explosiv beschreiben.

Wo bekomme ich die Zutaten her?

Vor allem in türkischen und arabischen Supermärkten bekommt man die edlen Zutaten, die in Deutschland aufgrund des Hypes kurzfristig überall vergriffen waren. Dort findet ihr das möglichst ungesüßte Pistazienmus, die Sesampaste und frische Teigfäden, die die Basis der Schokolade bilden. Hinzu kommen Vollmilch- und Zartbitterschokolade und für die Kreativen gerne auch weiße- oder Ruby-Schokolade.

Tipps für die Zubereitung

Die Herstellung der Dubai Schokolade ist zwar nicht schwer, erfordert jedoch einige Vorbereitungsschritte. So sollten die Schichten stets gut abkühlen, bevor die nächste aufgetragen wird. Außerdem sollte die Schokolade nicht zu schnell und nicht zu sehr erhitzt werden, da sie sonst an Glanz verlieren oder bitter schmecken kann.

Wer keine Schokoladenform besitzt, kann Muffinförmchen verwenden, um kleine, mundgerechte Portionen zu zaubern. Diese „Dubai Cups“ eignen sich auch hervorragend als Geschenk oder als Beitrag zur Party-Verpflegung.

Die Zutatenliste

100 Gramm Kadayif (türkische Teigfäden)

25 Gramm Butter

200 Gramm Vollmilch Schokolade

100 Gramm Zartbitter Schokolade

20 Gramm weiße Schokolade

100 Gramm Pistazienmus

Zwei Telöffel Sesammus

50 Gramm raffinierter Zucker

Eine Prise Salz

Schnell und einfach: so gelingt die Dubai Schokolade

Schokolade vorbereiten: Zartbitter- und Vollmilchschokolade hacken und über einem Wasserbad langsam schmelzen lassen. Die weiße Schokolade separat schmelzen und für die Optik in dünnen Linien auf den Boden der Silikonform sprenkeln. Kurz in den Kühlschrank stellen. Kadayif rösten: Die Teigfäden in einer Pfanne in Butter goldbraun anrösten und anschließend mit Pistazienmus, Tahin, Zucker und einer Prise Salz vermengen. Diese Masse gibt die charakteristische Füllung der Dubai Schokolade und sollte gut abgekühlt sein. Schichten auftragen: Eine dünne Schicht der geschmolzenen Schokolade in die Form gießen, die Ränder leicht hochziehen und abkühlen lassen. Danach die Pistazienfüllung einfüllen und erneut abkühlen lassen. Zum Abschluss die restliche Schokolade verteilen und alles gut kühlen.

Sobald die Dubai Schokolade fest ist, lässt sie sich frisch aus dem Kühlschrank perfekt aus der Form lösen und verzehren. Wer sich die Mühe nicht machen will, kann auch auf die Lindt-Variante warten: Bald bringt das Unternehmen ihre eigene Variante des Hype-Snacks zumindest nach Deutschland – allerdings in einer Auflage von nur tausend Stück. Also besser schnell sein, oder unser Rezept ausprobieren.