Frauen-Hilferuf per Handzeichen!

So manche Frau ist in einer toxischen Beziehung mit einem Mann gefangen und wird vom Partner in den vier Wänden terrorisiert, psychisch oder körperlich misshandelt. Einschüchterungen, Gewaltandrohungen und körperliche Gewalt durch den Ehepartner oder Lebensabschnittspartner dringen oft nicht an die Öffentlichkeit, sogar Freunde und Familie ahnen in manchen Fällen nichts.

Nun suchte eine Frau per Videochat mit einer Freundin – und dem kontrollsüchtigen, gewalttätigen Partner im Hintergrund – per Handzeichen nach Hilfe.

Die ahnungslose Freundin auf der anderen Seite des Videochats verstand nicht gleich, was das Handzeichen bedeuten sollte, reagierte jedoch angemessen und googelte nach dem Handzeichen.

Das Handzeichen war ein Hilferuf, ein Code, der es der Frau erlaubte, wortlos einen Hilfeschrei von sich zu geben.

Merkt euch dieses Handzeichen und wendet es an, wenn ihr von einem gewalttätigen Partner, Vater etc. terrorisiert und auf irgendeine Weise gefangen gehalten werdet. Ihr könnt das Handzeichen in Alltagssituationen oder auch per Videochat versteckt anwenden, wenn es euer Geißelnehmer im Schafsgewand nicht merkt. So mancher Gewalttäter wahrt nach außen hin den Schein des vorbildlichen Bürgers und Gentleman und lässt sich im Verborgenen so richtig aus.

Wichtig: Merkt euch dieses Zeichen und seid aufmerksam, damit ihr das Zeichen seht. Reagiert dann mit einem Anruf bei der Polizei. Das ist echte Zivilcourage!

Schaut rein, erfahrt mehr und verständigt sofort die Polizei, wenn ihr das Handzeichen seht. Jede Minute zählt: