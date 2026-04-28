Frecciarossa: Direktverbindung Mailand–Franzensfeste ab 20. Juni

Von: luk

Franzensfeste/Mailand – Ab Samstag, 20. Juni, verbindet der Hochgeschwindigkeitszug “Frecciarossa” von Trenitalia Mailand direkt mit Franzensfeste.

Der neue Dienst fährt zunächst jeden Samstag und ist ein erster Schritt für künftig internationale Verbindungen zwischen Italien und Deutschland über den Brenner.

In Richtung Südtirol fährt der Frecciarossa 8701 um 8.15 Uhr in Mailand ab und kommt um 11.52 Uhr in Franzensfeste an. In der Gegenrichtung fährt der Frecciarossa 8703 um 17.04 Uhr in Franzensfeste ab und erreicht Mailand um 20.45 Uhr.

Die Züge halten in Brescia, Peschiera del Garda, Verona Porta Nuova, Rovereto, Trient, Auer, Bozen und Brixen.

“Mit dem Sommerfahrplan 2026, also ab dem 20. Juni, wird ein erster konkreter Schritt für eine direkte Frecciarossa-Verbindung zwischen Mailand und München gesetzt”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und ergänzt: “Die Verlängerung der bestehenden Verbindung Mailand–Bozen an Samstagen bringt jetzt schon jetzt Vorteile für Südtirol: Von Franzensfeste und Brixen aus ist Mailand künftig direkt, schnell und bequem erreichbar.”

Die neuen Verbindungen sind bereits auf der Website von Trenitalia buchbar.