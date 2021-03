Garten-Hacks zum Pflanzenzüchten

Heute wecken wir den Gärtner beziehungsweise die Gärtnerin in euch. Wir zeigen euch Tricks, mit denen ihr jede Pflanze, die euch gefällt, selbst züchten könnt.

Um eine Aloe Vera-Pflanze zu vermehren, nehmt einen Steckling und stecht dann ein Loch in eine Banane. Lasst den Steckling dort zwei bis drei Tage stehen und pflanzt dann alles in etwas Erde um. Die Aloe Vera wird in der Banane Wurzeln schlagen.

Möchtet ihr einen Walnussbaum züchten? Zuerst befeuchtet ihr die Walnuss, dann legt ihr sie in ein Papiertuch und deckst sie zu. Lasst sie ein paar Tage dort in Ruhe, damit sie keimen kann. Sobald sie aus ihrer Schale hevorkommt, pflanzt sie in etwas Erde ein.

Bitte geht beim Nachmachen mit gesunden Menschenverstand, Sorgfalt und Vorsicht vor.

Hier geht es zur Anleitung. Viel Spaß: