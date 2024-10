Gefährlicher Fund im Shein-Paket: Was eine Studentin wirklich bekam

Von: mk

Bristol – Stellt euch vor, ihr öffnet euer heiß erwartetes Paket von Shein – und statt der bestellten Artikel kommt ein lebender Skorpion zum Vorschein! Genau das erlebte eine 18-jährige Studentin aus Bristol. Ihre Mitbewohnerin filmte das ganze Szenario und teilte es auf TikTok, was für eine Welle von Reaktionen sorgte.

Der Vorfall ereignete sich, als die Studentin das Paket öffnete und ein seltsames Rascheln hörte. Zunächst dachte sie, es handle sich um ein Spielzeug, doch dann begann sich der Skorpion zu bewegen! Sofort alarmierte sie die Behörden, die den exotischen Eindringling sicherstellten und untersuchten. Experten vermuten, dass der Skorpion unbemerkt in die Lieferkette geraten sein könnte.

Skorpion aus China im Paket

Bei dem Skorpion handelte es sich um eine chinesische Art, die für den Menschen zwar nicht unbedingt tödlich, aber dennoch gefährlich ist. Ein Stich kann schmerzhafte Reaktionen hervorrufen. Glücklicherweise blieb die Studentin unverletzt, doch die ungewöhnliche Entdeckung hat ihr Vertrauen in Online-Bestellungen erschüttert.

Dieser Vorfall wirft Fragen zur Sicherheits- und Qualitätskontrolle bei internationalen Versandhändlern auf. Vor allem auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken wurde der Fund heiß diskutiert, und viele Nutzer berichteten von ähnlichen Erlebnissen mit Insekten in Paketen.

Shein reagiert

Das Unternehmen Shein versprach in einer Stellungnahme, die Logistikkette strenger zu kontrollieren, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Immer wieder gerät Shein wegen billiger Produktionsbedingungen und mangelhafter Qualitätskontrollen in die Kritik. Der Vorfall mit dem Skorpion dürfte das Vertrauen vieler Kunden zusätzlich beeinträchtigen.