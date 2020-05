Geniale Idee einer Eppanerin geht um die Welt – VIDEO

Eppan – Not macht eben doch erfinderisch. Doris Karadar, die Geschäftsführerin des Bio Paradies in Eppan, hatte Probleme, für sich und ihre Angestellten Schutzmasken aufzutreiben. Auch bei Sichtschutzvisieren aus Kunststoff gab es Lieferengpässe und die Preise waren jenseits von Gut und Böse. So wurde die weitum bekannte Chefin des Biofachgeschäfts eben selbst kreativ: Aus einer einfachen Leitz-Mappe, die im Geschäft herumlag, hat sie schließlich ein Schutzvisier gebastelt.

Das geht in Sekundenschnelle, wie sie später in einem auf Facebook veröffentlichten Video demonstriert. Doch mit der überwältigenden Resonanz hatte sie wohl nicht gerechnet: Das Video ging viral, wurde kopiert und auch über Whatsapp in alle Herren Länder weitergeschickt. Millionenfach wurde die brillante Idee mittlerweile angeklickt und angesehen.

Für Karadar ist das DIY-Visier als Spuckschutz für Augen und Mund geeignet. Es biete eine gute Sicht und die Möglichkeit, zu atmen. Für zusätzlichen Schutz empfiehlt sie aber das Tragen einer Mundschutzmaske.