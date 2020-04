Geschlossene Friseure: Mehrheit lässt es sprießen

Bozen – Rund 6.000 Teilnehmer haben bei einer Spontanbefragung auf Südtirol News zum Thema geschlossene Friseure und “Problembewältigung” mitgemacht.

59 Prozent geben an, dass sie ihre Mähne in der Coronazeit sprießen lassen. 41 Prozent wird es am Kopf dann doch zu wild: Sie legen selbst Hand an und stutzen ihre Haare.

Wie das aussieht, hat uns eine Südtirol News-Leserin gezeigt. Rasierapparat, Schere, Schurz und Stuhl: Schon wurde drauflos geschnippelt. Ob das Ergebnis so ausgefallen ist, wie im Friseursalon, ist unbekannt. Auf jeden Fall scheint die Aktion viel Spaß gemacht zu haben.

Ganz anders sieht die Sache im Kommentarbereich @Paula: “In dieser Zeit habe ich schon viel gemacht, das ich früher nie getan hätte. Aber bei den Haaren? Nein, das geht gar nicht. Dann sind die Haare eben nicht mehr in Form. Aber das geht ja nicht nur mir so, sondern fast allen.”

Bei @Marisa muss die Not derzeit auch groß sein: “Momentan wünsche ich mir, ein Mann mit Glatze zu sein.”

@Gomar bleibt hingegen locker: “War schon am Werk! Soviel Schaden kann man ja auch nicht anrichten, wächst ja nach.”