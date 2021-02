Gesichtspflege mit reiner Aloe Vera

Asiaten sind, was die Hautpflege betrifft, Experten. Der Feuchtigkeitsspender Nummer Eins ist Aloe Vera.

Wer unter trockener Gesichtshaut leidet, greift gerne zu irgendwelchen Gesichtscremes. Nicht immer sind sie die beste Lösung. Es gibt hingegen natürliche Rohstoffe, die weit bessere Wirkungen erzielen können, so etwa eine Pflanze namens Aloe Vera.

Wie die Gesichtspflege mit Aloe Vera in Asien aussehen kann, erfahrt ihr mit einem Blick in das folgende Video. Es lässt euch eintauchen in eine vielleicht bisher unbekannte Welt: