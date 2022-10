Gespaltene Meinung zu E-Bikes am Berg

Bozen – Dass Wanderer und Radfahrer in den Bergen nicht immer gut miteinander auskommen, ist bekannt. Verschärft wird die Situation durch die wachsende Anzahl an E-Bike-Fahrern, die auf Wanderwegen und in den Bergen unterwegs sind.

Eine Südtirol News-Spontanbefragung zu dem Thema zeigt ein gespaltenes Meinungsbild. 49 Prozent der über 5.000 Teilnehmer geben an, dass es Regeln und Verbote am Berg für E-MTB-Fahrer braucht. Für 51 Prozent reichen gegenseitiger Respekt aus. Am Berg hätten alle Platz.

Im Kommentarbereich wurde zu dem Thema fleißig kommentiert. @doco schreibt: “Gegenseitiger Respekt genügt vollkommen oder muss wirklich alles reglementiert und bürokratisiert werden.”

@selltatamolawie meint ebenfalls: “Wenn jeder a bissl Rücksicht nimmt houm olle Plotz, und Raudis gibts dechter mit und ohne Gesetze! Brauchts lai schaugn wiea monche af dr Stross fohrn!!!!”

@Netts: Solong boade Seiten respektvoll mitnonder umgian, die Biker sich friah genua bemerkbor mochn und die Wonderer a mol kurz af Seit gian und die Biker vorbei lossn, denk i sein die Berg groaß genua, dass boade ohne Regeln auskemmen. lei wenn boade af STUR scholtn, werds holt monchmol schwierig.”

Dann gibt es auch jene Fraktion, die mit E-MTB-Fahrer am Berg gar nicht klarkommen und Regelungen begrüßen würden. Dazu gehört @Ralph: “E-Bikes sind eigentlich Motorräder. Auf Forststraßen sollte es erlaubt sein, damit zu fahren. Auf Steigen und Fußwegen müssen E-Bikes verboten werden.”