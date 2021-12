Die Grippeimpfung und Coronaimpfung stehen nun an. Die Grippe hat ihre Saisonalität und kann nicht von der Liste gestrichen werden. Eine Doppelimpfung gegen Covid-19 und die Grippe ist sinnvoll, denn die Immunantworten können sich gegenseitig ergänzen und verstärken. Es wird dabei gleichzeitig an verschiedenen Stellen der jeweilige Impfstoff gespritzt. Ein idealer Zeitpunkt für die Booster-Impfung von Covid-19 ist der Sechs-Monatsabstand und die Saisonalität. Den Antikörperstatus zu bestimmen macht wenig Sinn, denn es gibt auch T-Zellen, die man schlechter bestimmen kann. Es gibt nur eine falsche Sicherheit oder Unsicherheit, das zu machen.

Soll ich mich während der Corona-Pandemie gegen Grippe impfen lassen? Was ist der richtige Zeitpunkt für die Drittimpfung, also die Booster-Impfung gegen Covid-19? Ist eine Kombination von Grippeimpfung und Corona-Booster sinnvoll? “Beides machen”, rät der Neuroimmunologe Prof. Dr. Heinz Wiendl, Direktor der Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale Neurologie am UKM. Das Immunsystem sei hier vielleicht zu vergleichen mit einem dezimierten „Fußballteam am Saisonende“ und beide Impfungen seien „eine Neuaufstellung und Auffrischung des körpereigenen Abwehr-Kaders“. Gerade bezogen auf die Grippeimpfung sagt Wiendl: “Aus meiner Sicht ist die Grippeimpfung trotz oder gerade wegen der Pandemie absolut wichtig und zu empfehlen. Grundsätzlich vor allem für gewisse Risikogruppen. Das hat sich durch die Pandemie überhaupt nicht verändert.”

Schaut rein und erfahrt mehr: