GroÃŸe Pandas offiziell im Wiener Zoo SchÃ¶nbrunn begrÃ¼ÃŸt

Von: apa

Der Tiergarten Schönbrunn hat “Lan Yun” und “He Feng” mit einem Löwentanz und hohen Vertretern aus der Politik offiziell willkommen geheißen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und der Vizepräsident des Nationalen Volkskongresses Chinas, Li Hongzhong, waren unter anderem bei der Zeremonie im Kaiserpavillon am Mittwoch dabei. Besucher können die Großen Pandas nun auch in der neu gestalteten Anlage sehen.

Die Ankunft der Tiere in Wien sei “keine Selbstverständlichkeit”, sagte Van der Bellen. Man verdanke sie unter anderem der “erfolgreichen Forschungskooperation” zwischen dem Tiergarten Schönbrunn und seinem chinesischen Partner, der China Wildlife Conservation Association (CWCA). Kooperationen wie diese würden Vertrauen schaffen und Nationen näher zusammenbringen. “Die Großen Pandas sind ein Symbol für die chinesisch-österreichische Partnerschaft und Freundschaft”, sagte Van der Bellen und bezeichnete die bärigen Neuzugänge als “Brückenbauer”.

Mehr Platz für Lan Yun und He Feng

Auch beim Umbau des Geheges setzte der Zoo auf chinesisch-österreichische Zusammenarbeit: Gemeinsam mit einer chinesischen Firma wurde die Anlage für das neue Panda-Duo modernisiert, sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Das Männchen “He Feng” habe nun in der Innenanlage um ein Drittel mehr Platz als zuvor, die Außenanlage bekam neue Wasserflächen und Klettereinrichtungen. Da die Roten Pandas umgesiedelt wurden, haben die Großen Pandas nun auch draußen mehr Auslauf. Die Umgestaltung sei eine große Herausforderung gewesen, da der Bau zum UNESCO-Weltkulturerbe zähle, erläuterte Hering-Hagenbeck. Besucherinnen und Besucher können “Lan Yun” und “He Feng” nun auch vom Kaiserpavillon aus beobachten.

In Wien angekommen sind die Neuzugänge aus China bereits am 23. April. Sie waren seither in Quarantäne und zur Eingewöhnung in der Innenanlage. Die beiden wurden 2020 in Stationen des Conservation and Research Center for the Giant Pandas (CCRCGP) geboren. Die erwachsenen Tiere sind Einzelgänger, deshalb bewohnen die beiden getrennte Anlagen. Im vergangenen Herbst hatten sich die Publikumslieblinge “Yang Yang” und “Yuan Yuan” aus dem Tiergarten Schönbrunn verabschiedet, um ihren Lebensabend wie geplant in ihrer Heimat China zu verbringen.

Chinesische Panda-Diplomatie

Die Ankunft der Bären ist Teil der seit mehreren Jahrzehnten bestehenden “Panda-Diplomatie”: China schickt die Tiere für hohe Beträge als Leihgaben an ausgewählte Zoos auf der ganzen Welt. Sie gelten als Symbol der Freundschaft zwischen China und den Ländern, in die sie gesendet werden. Seit 2003 gibt es eine Kooperation zwischen dem Tiergarten Schönbrunn und der China Wildlife Conservation Association für den Artenschutz. Im Juni des Vorjahres wurde die Zusammenarbeit um weitere zehn Jahre verlängert. Der Fokus liegt dabei laut Hering-Hagenbeck auf dem Schutz der Lebensräume sowie der Verbesserung von Haltung und Zucht in menschlicher Obhut. Große Pandas seien “wichtige Botschafter für den Artenschutz”, sagte er bei der Zeremonie im Kaiserpavillon.

In freier Wildbahn leben die Tiere heute nur in wenigen Regionen Chinas. In den 1980er-Jahren gab es dort zeitweise nur noch rund 1.100 Große Pandas in ihren natürlichen Lebensräumen. Durch strenge Schutzmaßnahmen der chinesischen Regierung ist die Population in der Zwischenzeit auf etwa 1.900 Exemplare gewachsen.