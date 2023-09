Große Teilnahme an der Fahrrad-Lichtparade in Meran 

Meran – Am Samstag fand in Meran die zweite Radlnacht Südtirols statt. Ab 14.30 Uhr auf der Sandplatz hat eine Fahrradwerkstatt unermüdlich den ganzen Nachmittag gearbeitet, um allen Teilnehmern kostenlose kleine Reparaturen und Dekorationen für mehr Sichtbarkeit anzubieten.

Zwischen 19.00 und 20.00 Uhr versammelte sich eine kleine, immer zahlreichere Menge von Radfahrern auf dem Platz, die mit der Musik von DJ Sginzo und DJ AllenSave auf den Start warteten: Die zwei DJs sind dann auf zwei Cargobikes aufgestiegen, um die Parade auch musikalisch zu begleiten. Um 20.00 Uhr waren rund 150 Fahrräder startbereit, was zeigt, dass immer mehr Radfahrer auf Sicherheit achten – vor allem bei schlechten Sichtverhältnissen. Die Tour machte sich mit Musik und Farben auf die zentralsten Straßen Merans wie Freiheitsstraße und LAubenstraße sowie auf den Passerpromenaden bemerkbar und endete mit einer Party im Jugendzentrum Strike Up.

Die Radlnacht ist Teil der Sicherheitskampagne „schauaufsradl” für sicheres Radfahren und wird von Green Mobility in der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG, in Zusammenarbeit mit den Meranen Institutionen, dem Jugendzentrum Strike Up und den Sozialgenossenschaften InSide und Novum2, anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche und des Südtiroler Projekts Südtirol, (er)lebe deine Städte mit dem Rad, organisiert.