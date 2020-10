Heißes Eisen: Maskenpflicht im Freien kommt nicht gut an

Bozen – Die Regierung in Rom hat eine Maskenpflicht im Freien eingeführt. Damit – sowie mit einem Bündel weiterer Maßnahmen – sollen steigende Corona-Infektionszahlen eingegrenzt werden.

Die Maskenpflicht im Freien wird von den Südtirol News-Lesern nicht so gut aufgenommen. Von knapp 8.000 Teilnehmern einer Spontanbefragung erklärten 72 Prozent, dies sei keine gute Idee. Dass das Thema Maskenpflicht heiß diskutiert ist, zeigt auch ein Blick in die Kommentarspalte.

@Fahrenheit geht die Sache aber rational an: “Ich bin nicht gerade begeistert von einer Maskenpflicht im Freien. Aber ich glaube, es geht alleine darum, dass die Menschen nicht nachlässig werden und vergessen, die Maske zu benutzen, wenn nicht ausreichend Abstand gewährleistet ist. Maskenverweigerer und Maskenfaule bekommt man eben leider nur so unter Kontrolle! Ich finde aber, dass im Fall von Strafen unbedingt differenziert werden muss, ob ich alleine in Wald und Wiese spazieren gehe oder mich mitten in der überfüllten Einkaufsstraße befinde!”

@ Jason_Voorhees schreibt: “Wenn ich im Freien wo hingehe wo viele andere Menschen sind und diese in geringem Abstand zueinander stehen dann macht die Maske Sinn. Gehe ich aber ganz allein wo herum und der nächste Mensch ist meterweit oder noch weiter entfernt dann braucht’s die Maske nicht. So sehe ich das halt.”

@vitus beschäftigt sich mit hingegen damit: “Was nützt die Maske im Freien, wenn viele Leute die Maske in geschlossenen Räumlichkeiten nicht tragen!”

@SilverLinings bringt es wie so oft auf den Punkt: “Maskenpflicht im Freien ist generell die falsche Bezeichnung. Leider ist die durchschnittliche Intelligenz der Menschheit mittlerweile so tief gesunken, dass es extreme Verallgemeinerungen benötigt, um einigermaßen das zu erreichen, was gewollt ist. Nämlich “Maskenpflicht in unmittelbarer Nähe zu Personen, die nicht dem engsten Familienkreis angehören”. So einfach, so banal und doch soooo interpretierbar. Erfahrungsgemäß sind 2 Meter für jeden etwas anderes. Der/die eine reagiert schon bei 8 Metern empfindlich wenn man ihm/ihr ohne Maske begegnet, der/die andere kommt ohne Mundschutz in einer Warteschlange auf 30cm heran (was mir bei Fremden sogar ohne Corona nicht unbedingt angenehm erscheint). Jeder fühlt sich im Recht, da für ihn selbst ja der nötige Abstand!!! gewahrt scheint. Gefragt wäre m.A. nur etwas Hausverstand, weniger Ignoranz und das ständige Hinterfragen von eigentlich gut gemeinten Regeln, die übrigens auch vor einer normalen Grippe bzw. grippalen Infekt schützen ;o)”