Hintergrundmusik steigert die Aufmerksamkeit

Von: red

Musik hat einen großen Einfluss auf uns Menschen. Sie kann Spannung erzeugen, Erinnerungen wach rufen und Glücksgefühle produzieren. Und Hand aufs Herz: Wer hat nicht schon einmal bei Liebeskummer den traurigsten aller Songs herausgesucht und auf Dauerschleife abgespielt. Katharsis pur. Musik kann aber noch viel mehr. Eine neue Studie zeigt, dass bestimmte Musik Bereiche des Gehirns stimuliert, die für konzentriertes Arbeiten wichtig sind.

Eine Forschungsgruppe aus Boston hat sich gemeinsam mit einem Start-up-Unternehmens, das Musik zur Konzentrationsförderung produziert, der Frage angenommen, welche Melodien und Sequenzen besonders konzentrationsförderlich sind. Für die Studie führten die Forschenden Hirnscans und EEG-Messungen durch. Dabei zeigte sich, dass vor allem Menschen mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) auf Hintergrundmusik ansprechen. Besonders auf eine bestimmte Art von Musik.

Ein treibendes, elektronisches Instrumentalstück mit starkem Bass und steigenden Synthesizer-Tonleitern aktivierte besonders gut die Aufmerksamkeits-Netzwerke im Gehirn. Auch schnelle Veränderungen der Tonlautstärke steigern die Gehirnaktivität. Die Wissenschaftler stellten fest, dass eine intensivere, schnelle Modulation noch größere Vorteile für Menschen mit Aufmerksamkeitsschwierigkeiten hat.

„Der Effekt hat definitiv mit der natürlichen rhythmischen Aktivität des Gehirns zu tun”, erklärt Prof. Psych. Loui von der Northeastern University in Boston. “Das Gehirn schwingt auf bestimmten Frequenzen. Wenn Sie diese in die Musik einfügen, könnte das die Aktivität in denselben Frequenzen im Gehirn beeinflussen. Wir haben festgestellt, dass das Gehirn stark synchronisiert ist und im Takt der in die Musik eingefügten Amplitudenmodulationen arbeitet. Menschen mit ADHS-Symptomen reagieren hierauf besonders stark.”

Aber auch, wenn ihr kein ADHS oder eine andere Aufmerksamkeitsschwäche habt, kann euch Musik helfen, konzentrierter, aufmerksamer und fokussierter zu bleiben. “Wenn Sie gezielt versuchen, Arbeit zu erledigen, ist Hintergrundmusik eine großartige Sache. Suchen Sie schnelle Musik ohne Text aus, die Sie anregt und begeistert, ohne abzulenken“, empfiehlt Prof. Loui. Eine Empfehlung, der wir gerne nachgehen.