“Hurra, Hurra”: Der Kult-Kobold Pumuckl ist zurück – VIDEO

München – Viele Fans der Kinder-Kultserie “Pumuckl” werden die Ohren spitzen und hellauf begeistert sein: Der kleine Rotschopf tollt nämlich in einer von Kritikern gelobten Neuauflage wieder auf dem Bildschirm herum. Nun treibt er seinen Schabernack mit Meister Eders Neffen, Florian Eder (Florian Brückner), der die alte Schreinerwerkstatt seines Onkels nach 30 Jahren übernimmt. Vorerst gibt es 13 neue Folgen, zunächst im Kino, dann im Fernsehen.

Details überzeugen

In der ersten Folge erfolgt der Übergang: Neffe Florian Eder, also der neue Schreinermeister, wird eingeführt. Die Ausarbeitung besticht mit Detailverliebtheit. Sowohl die Werkstatt als auch die Ausstattung lassen die Fans glauben, um einige Jahrzehnte in der Zeit zurückversetzt worden zu sein. Die unverkennbar krächzende Stimme des kleinen Kobolds wirkt ebenfalls beinahe so, als wäre der frühere Sprecher Hans Clarin wieder am Mikrofon.

Auch KI war am Werk

Gespielt wird Pumuckl in der neuen Version des Serienklassikers von Maximilian Schafroth – Stimme und Schauspiel des bayerischen Kabarettisten dienen als Vorlage für die Animation des Kobolds. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz wird die Stimme Schafroths dabei in die des 2005 verstorbenen Clarin umgewandelt.

Beim Streamingdienst RTL+ haben Zuschauerinnen und Zuschauer dann die Wahl, ob sie Pumuckl mit neuer Stimme von Schafroth oder mit der unverkennbaren Original-Stimme des früheren Sprechers Hans Clarin erleben wollen. Wer den Pumuckl aber noch von früher kennt, muss sich auch an Neues gewöhnen.

“Sterbseln” findet der Kult-Kobold gar nicht toll

In Folge zwei wird viel Bezug zum alten Meister Eder (Gustl Bayrhammer) genommen. Florian Eder versucht das Thema Tod dem Pumuckl auf kindliche Art zu vermitteln. Dazu besuchen die beiden Hauptprotagonisten auch das Grab von Meister Eder. Pumuckl muss feststellen, dass er das “Sterbseln” nicht so toll findet und meint, dass mit dem “Totsein” ja auch irgendwann Schluss sein müsse. Schließlich sei das ja “furchtbar langweilig”.

Reihenweise Streiche

In der dritten Folge macht Pumuckl mit, wenn die Kinder vom “Vorderhaus” dem spießigen Nachbarn Streiche spielen.

Pumuckl hat auch in Südtirol viele begeisterte Fans

Das Original der TV-Serie rund um Pumuckl nach den Büchern von Ellis Kaut hatte ab 1982 im Ersten die Kinderherzen erobert. An der Seite von Clarin spielte Gustl Bayrhammer (1922-1993) den gemütlichen Schreinermeister Eder, der an den Streichen seines Kobolds mitunter verzweifelt, ihn aber trotzdem ins Herz geschlossen hat.

Die Hörspielkassetten und TV-Folgen haben auch viele Kinder in Südtirol begeistert. Die Fans von einst sind mittlerweile erwachsen. Der ein oder andere wird aber schon sehnsüchtig auf die neuen Folgen warten und auch zahlreiche Kinder werden dabei sein, wenn es wieder heißt: “Hurra, Hurra, der Kobold mit dem roten Haar ist da!”

In der Neuauflage spielen nun neben Schafroth und Brückner auch Katharina Thalbach und Milan Peschel mit. Regie führt Marcus H. Rosenmüller (“Trautmann”). Ende 2023 sind die Folgen bei RTL+, RTL und SUPER RTL zu sehen.

Hier gibt es schon mal einen Einblick in die neue (alte) Pumuckl-Welt: