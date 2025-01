Intervallfasten kann das Haarwachstum hemmen

Von: red

Ob nun ganz frisch zum neuen Jahr oder schon seit langem: Alle, die, um etwas für ihre Gesundheit zu tun, auf Intervallfasten setzen, müssen jetzt ganz stark sein. Eine neue Studie aus China kommt zu dem Schluss, dass das Haarwachstum negativ beeinflusst wird.

Bisherige Studien haben gezeigt, dass sich intermittierendes Fasten günstig auf den Stoffwechsel auswirkt und die Stressresistenz von Stammzellen im Blut-, Darm- und Muskelgewebe verbessern kann. Daher nahm das Team um Bing Zhan von der privaten Westlake University in Hangzhou auch an, dass durch Intervallfasten die Regenerationsfähigkeit von Haut und Haar ebenfalls verbessert wird. Die in Cell veröffentlichte Studie kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis.

Der erste Schritt der Studie war ein Experiment mit Mäusen. Diese wurden geschoren und in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe erhielt uneingeschränkten Zugang zu Futter. Der zweiten wurde es 16 Stunden am Tag verweigert, was dem 16:8 Prinzip entspricht. Die dritte Gruppe erhielt alle zwei Tage Futter. Zu ihrer Überraschung stellten die Forscher fest, dass das Intervallfasten die Erneuerung des Fells nicht be­schleunigte, sondern deutlich verlangsamte. Während bei den Mäusen der ersten Gruppe der Großteil der Haare nach 30 Tagen nachgewachsen war, hatten die Mäuse in den beiden Gruppen zum intermittierenden Fasten auch nach 96 Tagen noch kahle Stellen.

Ähnliche Phänomene beobachteten die Forscher auch an den Stammzellen menschlicher Haarfollikel. Zunächst im Reagenzglas, dann auch an den Teilnehmenden einer klinischen Studie. Diese wurden wie die Mäuse zuvor in drei Gruppen eingeteilt und an verschiedenen Körperstellen rasiert.

Auch wenn der Effekt bei den menschlichen Teilnehmenden geringer war als bei den Mäusen, zeigte sich bei den fastenden Personen ein Rückgang des Haarwachstums um rund 20 Prozent. Auswirkungen auf die Stammzellen der Epidermis konnten dagegen nicht gezeigt werden. Intervallfasten scheint also keinen nennenswerten Effekt – ob positiv oder negativ – auf die Haut zu haben.