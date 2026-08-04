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Die Gewinner: einer Reha-App und eine interaktive 3D-Karte für Südtirol

Junge Entwickler programmieren Zukunftsideen in nur 24 Stunden

Dienstag, 04. August 2026 | 17:41 Uhr
NOI_Summer_Hackathon_2026-©RosarioMultari-HQ-288
NOI Techpark Südtirol/Alto Adige
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Von: Sophia Molitor

Schenna – Unter strahlend blauem Himmel und bei hochsommerlichen Temperaturen fand am vergangenen Wochenende die Sommeredition des NOI Hackathon statt. Im Rahmen dieses Programmiermarathons können junge Software-Talente ihr Können unter Beweis stellen.  Die beiden diesjährigen Gewinnerprojekte bieten echten Mehrwert für die Gesellschaft: Die Prototypen erlauben es, Landschaften interaktiv zu erkunden und unterstützen Menschen beim Genesungsprozess.

Am vergangenen Freitag, 31. Juli und Samstag, 1. August trafen sich 38 junge Softwareentwickler, Designerinnen und Kreative zum Programmiermarathon im Lido Schenna. Organisiert wurde die Veranstaltung vom NOI Techpark und der Stiftung Südtiroler Sparkasse. In nur 24 Stunden mussten die zehn Teams originelle Lösungen für reale Herausforderungen entwickeln. Die Challenges wurden erst zu Beginn des Events bekanntgegeben. Die diesjährigen Teams setzten sich aus Studierenden der Universitäten Bologna, Trient, Bozen, Innsbruck, Wien, Karlsruhe und der ETH Zürich zusammen. An der NOI Hackathon Summer Edition nahmen auch Schülerinnen und Schüler aus Südtiroler Ober- und Berufsschulen teil.

Im Rahmen des Hackathons warteten zwei anspruchsvolle Aufgabenstellungen auf die Community: Das zum Gruppo FOS gehörende IT-Unternehmen RTC forderte dazu heraus, eine Software zu entwickeln, die repetitive Alltagsaufgaben spannender machen soll. Das Ergebnis sollte ein Punkte- und Belohnungssystem mit Vorteilen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Anwendung sein. Das vierköpfige Gewinnerteam Rehub konnte mit einer App überzeugen, welche die Rehabilitation für Patientinnen und Patienten motivierender und abwechslungsreicher gestaltet. Nutzende sollen auf diese Weise dazu angeregt werden, ihren Rehabilitationsprozess konsequenter zu verfolgen und zu beenden.

Eine Challenge, die den Technologiestandort Südtirol stärkt

Die Challenge des Open Data Hub war es, einen oder mehrere Datensätze der digitalen Plattform auszuwählen und daraus eine 3D- oder immersive räumliche Darstellung zu erstellen. Dadurch soll der Mehrwert räumlicher Veranschaulichungen gegenüber herkömmlichen Darstellungsformen aufgezeigt werden. Den Sieg sicherte sich hier das Team GeoFeel. Ihr App-Prototyp bietet die Möglichkeit, geografische Daten aus Südtirol über eine interaktive, dreidimensionale Karte zu erkunden. Die App beinhaltet zudem Informationen zu Wetter, Temperatur, Topografie und Wanderwegen und stellt diese direkt im jeweiligen Gelände dar.

„Mit unserer Hackathon-Veranstaltungsreihe etablieren wir eine europäische Plattform für digitale Talente und innovative Unternehmen. Das gegenseitige Kennenlernen und der Aufbau eines internationalen Expertennetzwerks sind entscheidend, um den Technologiestandort Südtirol zu stärken und langfristige Partnerschaften für komplexe Innovationsprojekte aufzubauen“, erklärt Patrick Ohnewein, Chief Digital Officer im NOI Techpark.

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