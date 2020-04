Junge Menschen und das Coronavirus – Textsammlung „Ausgangslehre“

Bozen – Jugendliche sehen die momentane globale Krise als einmalige Chance, um auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene zu wachsen. Sie wünschen sich zukünftig weniger Alltagsstress, mehr Zeit für sich selbst und ihre Familie und nachhaltige Systemveränderungen.

Es sind vor allem die Generationen Y und Z, die in den vergangenen Jahren ihren Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen geschärft und ihre Bereitschaft, diese mitzugestalten, laut verkündet haben. „Ob Klimakrise, Turbokapitalismus oder Leistungsgesellschaft – es sind genau diese jungen Menschen, die in jeglicher Hinsicht mittendrin stecken. Die aktuelle Corona-Krise und der daraus resultierende persönliche und gesellschaftliche Stillstand scheint ihnen weitere Hoffnung zu geben“, so der Koordinator der Fachstelle Jugend des Forum Prävention, Florian Pallua, der mit dem Projekt AFZACK zurzeit 180 Jugendliche begleitet. Welche Schlüsse sie daraus ziehen, haben einige von ihnen nun in der Textsammlung „Ausgangslehre“ festgehalten.

Der 19-jährige Jan stellt sich die Zukunft wie folgt vor: „Nach Corona sollte es nicht nur um die Wirtschaft gehen. Vielmehr sollten wir als eine Gemeinschaft daraus hervorgehen, die auf alle Mitglieder schaut, die hilfsbereit und solidarisch ist, die zufrieden ist, die die Natur beachtet, die sozial ist und die sich für eine bessere Zukunft engagiert.“

Das hofft auch der Florian, 18 Jahre, der beruhigt zusieht wie die Natur, das Klima und unsere Erde Luft holen können. „Trotzdem finde ich es traurig, dass das erst passieren kann, wenn uns Menschen die Freiheit entzogen wird. Vielleicht schaffen wir es, unserem Credo ‘immer höher, schneller und weiter’ zukünftig zu entfliehen und einen Gang zurückzuschalten“, meint er. Florian nutzt die Zeit in Quarantäne, um sich zu besinnen, was wirklich im Leben zählt: Gesundheit, Familie und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Drei Punkte, die in jedem der 15 Texte ihren Platz finden.

So auch bei Daniela, 20, die zurzeit als Au-Pair in San Francisco arbeitet. Sie findet den Zusammenhalt, der in der Gesellschaft durch die Krise entsteht faszinierend. „Die Menschen werden wieder kreativ, helfen sich gegenseitig und nutzen die Zeit miteinander aktiv.“ Sie genießt es, endlich keine Pläne und keinen Stress in ihrem Alltag zu haben und beobachtet das auch bei den, Kindern, die sie gerade betreut. „Die genießen es, endlich Zeit mit ihren Eltern zu verbringen und nicht immer von der Schule, zu irgendwelchen Kursen und zum nächsten Babysitter gebracht zu werden.“

Viele der jungen Menschen erlagen neue Perspektiven und schätzen jetzt umso mehr, wie gut es ihnen geht, wie wertvoll das eigene Zuhause und die eigene Familie sind. „Durch die Quarantäne habe ich für mich feststellen können, wie unwichtig das Ausgehen, das Trinken, das Ständig-unterwegs-sein oft sind. Es sind die kleinen Dinge die mich glücklich machen, wir müssen nicht immer 180 Prozent geben.“ Alexandra, 16, genießt die Zeit mit ihrer Familie und nimmt sich vor, auch nach Corona nicht immer überall sein zu müssen. So auch der 19-jährige Hannes. „Ich habe gelernt, gerne zuhause zu sein“, stellt er fest und möchte sich dieses Gefühl unbedingt für die Zeit nach Corona beibehalten.

Die 15 jungen Menschen hoffen insgesamt vor allem darauf, dass der aktuelle Shut Down zu nachhaltigen Veränderungen führt, die sich auch nach der Krise halten.

„Ich hoffe sehr, dass es danach nicht wieder im gleichen Stress-Rhythmus weiter geht und die Menschen gleich wieder in der Arbeit versinken und sich vom Alltag einholen lassen“, meint Marie, 17.

Diesen Wunsch teilen auch Julia, 16, und Isabel, 19: „Uns muss bewusst werden, dass wir es selbst sind, die wir unser unglaublich tolles Leben in der Hand haben und es jederzeit so bunt und toll gestalten können, wie wir wollen.“ „Wenn wir alle an einem Strang ziehen, sind wir extrem stark. Wenn wir uns, so wie jetzt, alle für die Gemeinschaft einsetzten und im Interesse aller handeln, ist sehr viel möglich“

Den aktuellen Idealismus der jungen Menschen gilt es aufzugreifen, da ist sich Florian Pallua sicher: „Gerade jetzt ist es wichtig, junge Menschen zu Wort kommen zu lassen! Es wäre vertane Chance den Karren wieder gleich hochzufahren, ohne jungen Ideen und Visionen ihren Platz zu geben. Junge Menschen müssen mit an den Gestaltungstisch.“, sagt er überzeugt.