Katzenrassen für die Wohnung

Der Wunsch nach einem Stubentiger ist bei vielen Menschen ausgeprägt. Sie entscheiden sich für eine Wohnungshaltung, da die Lebenserwartung höher ausfällt als bei Freigängern. In anderen Fällen gibt es einfach keine Möglichkeit, die Katze nach draußen zu lassen.

Die Entscheidung, sich eine reine Wohnungskatze anzuschaffen sollte wohlüberlegt sein, denn es gibt einiges, was es zu bedenken gilt. Mit das wichtigste dabei ist die Frage nach einer geeigneten Rasse. Hierfür sehen wir uns in diesem Video fünf Katzenrassen an, die für die Wohnungshaltung geeignet sind. Rassen, die ihr euch besser nicht in die Wohnung holt, wenn euer Vierbeiner nicht raus kann oder darf, lernt ihr auch kennen.

Schaut rein und erfahrt mehr: