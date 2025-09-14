Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > KI in Albanien wird “Ministerin für öffentliche Aufträge”
Um Korruption zu bekämpfen

KI in Albanien wird “Ministerin für öffentliche Aufträge”

Sonntag, 14. September 2025 | 08:15 Uhr
Das Spiel kann im Multi-User-Modus oder alleine gespielt werden
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
Schriftgröße

Von: apa

Die Welt hat erstmals eine Künstliche Intelligenz im Ministerrang: Am gestrigen Donnerstag hat der im Mai wiedergewählte Ministerpräsident Edi Rama in Tirana rund um die Bestellung seines neuen Kabinetts “Diella” (Sonne) vorgestellt. Sie ist laut dem Premier nun für öffentliche Aufträge zuständig. Rama vermarktete den Schritt laut den Berichten lokaler Medien als Maßnahme, um das EU-Kandidatenland Albanien “frei von Korruption” zu machen.

“Diella” half schon seit Jänner Bürgern beim Navigieren durch Regierungsservices und Behördendienste und beratschlagte sie dabei. Ihr wurde die Gestalt einer Frau in traditioneller albanischer Tracht gegeben. Nun soll sie nach und nach immer selbstständiger statt den Ministerien entscheiden, welcher Bewerber bei einem öffentlichen Auftrag zum Zug kommt.

“‘Diella’ ist das erste Regierungsmitglied, das physisch nicht präsent ist, sondern virtuell von einer Künstlichen Intelligenz geschaffen”, hieß sie Rama im Kabinett willkommen. So würden die Entscheidungen “100 Prozent korruptionsfrei” und jeder Schritt der Auftragsvergabe künftig “perfekt transparent” sein, schließlich gehe es um das Geld der Steuer zahlenden Bürger.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
Kommentare
58
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Kommentare
54
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Kommentare
37
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Tatverdächtiger nach Attentat auf Kirk festgenommen
Kommentare
25
Tatverdächtiger nach Attentat auf Kirk festgenommen
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Kommentare
20
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 