Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Mann soll 30 Mal Notdurft in Waschanlage verrichtet haben
Unappetitlich

Mann soll 30 Mal Notdurft in Waschanlage verrichtet haben

Samstag, 06. September 2025 | 08:10 Uhr
30 Mal soll der Angeklagte eine Waschbox heimgesucht haben
APA/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER
Schriftgröße

Von: apa

Ein ebenso kurioser wie unappetitlicher Prozess findet am kommenden Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt statt. Einem Mann wird vorgeworfen, “in mindestens 30 Fällen” in einen Schaumbürstenbehälter einer Waschbox “die große Notdurft” verrichtet zu haben. Das teilte das Landesgericht am Freitag mit. Der Mann muss sich nun wegen schwerer Sachbeschädigung vor Richter Dietmar Wassertheurer verantworten.

Konkret soll durch die Taten des Mannes das Leitungssystem inklusive der Frostschutzsystemanlage samt Hochdruckpumpen, Drehgelenken und Ventilen beschädigt worden sein. Der dadurch entstandene Schaden wird mit fast 14.000 Euro beziffert. Der Prozess war für nur eine halbe Stunde anberaumt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
82
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
79
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
72
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Kommentare
40
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
37
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 