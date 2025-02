Mehrheit für stärkere Regulierung sozialer Medien

Von: luk

Bozen – Soziale Medien sollten strenger reguliert werden, um Falschinformationen besser einzudämmen. Das ist das Ergebnis einer Spontanbefragung auf Südtirol News.

Insgesamt nahmen 2.540 Personen an der Befragung teil. Satte 89 Prozent (2.256 Stimmen) befürworten eine stärkere Kontrolle von Plattformen wie Facebook, X (ehemals Twitter) und TikTok. Nur elf Prozent (284 Stimmen) sprechen sich dagegen aus und plädieren für größtmögliche Freiheit im Netz.

Hintergrund der Diskussion: Der Facebook-Konzern Meta erwägt, nach einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump in den USA den Faktencheck auf seinen Plattformen einzustellen. Das sorgt für Aufregung: Kritiker warnen vor einer unkontrollierten Verbreitung von Fake News, während andere diesen Schritt als Stärkung der Meinungsfreiheit begrüßen.

Das Umfrageergebnis zeigt, dass viele Menschen den Schutz vor Desinformation als wichtiger erachten als eine völlige Deregulierung sozialer Netzwerke.

In den Kommentaren wurde ebenfalls rege mitdiskutiert. @Neumi meinte: Schön wäre ja, wenn Hausverstand ausreichen würde, um Unsinn als Unsinn abzutun.

Leider aber mangelt es meist denen an eben diesem, die darauf plädieren, dass Hausverstand wichtiger sei als Bildung. Deshalb bin ich absolut dafür, dass Möglichkeiten gefunden werden, um Hetze und gezielte Falschinfos einzudämmen.”

Besorgt zeigte sich auch @Grantelbart: “Fakten zu checken wäre momentan wichtiger denn je. Es ist abzusehen dass in den kommenden Jahren sämtliche digitale Medien in eine nie da gewesene Glaubwürdigkeitskrise fallen werden. Die Überprüfbarkeit von Fakten und Ereignissen wird zunehmend schwieriger und in Sachen Desinformation wird in genau in diesem Moment dank der KI der sprichwörtliche Raketenantrieb gezündet. Da künftig niemand mehr etwas mit Sicherheit wissen oder behaupten können wird, wird es zu einer Spaltung in ideologische Lager kommen, sozusagen voneinander unabhängige Informationswelten. Paradoxerweise führt der Verlust einer ‘objektiven Wahrheit’ zur Stärkung der herrschenden Klassen und Machtstrukturen. Der Trump hat diesen Zusammenhang verstanden.”

Und @Homelander schreibt: “Wartet nur mal ab, sobald das mit der KI so richtig durchstartet, dann gehts erst richtig los mit den Fake News und da wird es dann echt schwierig, Fake News zu erkennen.”