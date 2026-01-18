Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Meterhohe Eisformationen auf der Elbe bei Hamburg
Naturspektakel und zugleich ein Problem für die Schifffahrt

Meterhohe Eisformationen auf der Elbe bei Hamburg

Sonntag, 18. Januar 2026 | 17:16 Uhr
Eisberge Eis bei Hamburg Elbe
stnews/Corinna
Schriftgröße

Von: luk

Geesthacht – Auf der Elbe bei Hamburg sorgt ein ungewöhnliches Naturschauspiel für Aufsehen: Vor allem im Bereich Geesthacht (kurz vor Hamburg) haben sich massive Eisformationen gebildet, die sich stellenweise meterhoch hoch auftürmen. Ursache ist eine seltene Kombination aus starkem Frost und extremem Niedrigwasser.

Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) führten Temperaturen von bis zu minus 10,8 Grad und ein stark verringerter Abfluss der Elbe zu der außergewöhnlichen Lage. Teilweise flossen nur rund 300 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch den Fluss – deutlich zu wenig, um das Eis abzutransportieren. Stattdessen bildete sich sogenanntes Grundeis, das vom Flussbett aufstieg und die Oberfläche blockierte, berichtet BILD.

Seit Beginn des Tauwetters sind mehrere Eisbrecher im Dauereinsatz, um die Fahrrinne freizuhalten.

Das seltene und schöne Natur-Phänomen zieht zahlreiche Schaulustige an die Elbufer. Auf der Höhe von Hamburg ist das Eis zwar nicht mehr meterhoch, aber gerade im Abendlicht ein Augenschmaus.

stnews/Corinna

Entspannung ist jedoch nicht in Sicht: Meteorologen warnen vor einer erneuten Kältephase in den kommenden Tagen, gegen Monatsende könnten die Temperaturen erneut deutlich unter den Gefrierpunkt fallen. Das könnte die Bildung von Eis begünstigen.

stnews/Corinna

 

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Kommentare
51
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Kommentare
39
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Kommentare
22
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Kommentare
21
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
14
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 